«Вища за $500». В уряді похизувалися рекордними зарплатами в Україні

Шмигаль обіцяє підняти середню зарплату лікарям на рівні $800-900

В уряді вважають абсолютним рекордом зростання середньої зарплати в Україні за $500 і обіцяють лікарям її встановити на рівні $900. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю LB.ua.

«Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих самих лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну – на рівні 700 доларів», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр Шмигаль також зазначив, що популярна тенденція українців їхати на заробітки за кордон починає змінюватися. «В останній час ми бачимо, що тренд стосовно виїзду людей на заробітки за кордон починає змінюватися. Свою роль тут зіграли і пандемія, і зростання попиту на кваліфіковану робочу силу в Україні, і окремі економічні та соціальні програми, які стимулюють людей повертатися… Крім того, люди їдуть за кордон не тільки через зарплати, але і через медицину, інфраструктуру, безпеку та перспективи для дітей. Усі ці речі серед пріоритетних реформ команди президента. І люди це помічають. Соціологи фіксують, що 80-90% громадян бачать позитивні результати «Великого будівництва». З огляду на те, що ми цей проєкт масштабуємо на різні галузі, то це точно стане позитивним сигналом для багатьох наших співвітчизників, що ситуація змінюється і це має стимулювати людей жити та працювати в Україні», – вважає Шмигаль.

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