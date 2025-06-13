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Україна отримала від ЄС $1 млрд євро з заморожених російських активів

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Україна отримала від ЄС $1 млрд євро з заморожених російських активів
Європейський Союз надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги
фото з відкритих джерел

Кошти спрямують на покриття ключових видатків державного бюджету

Європейський Союз надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі $1 млрд євро. Кошти, що надійшли в межах ініціативи Ukraine Facility (ERA), були забезпечені доходами від використання заморожених російських активів. Про це інформує «Главком» з посиланням на Telegram-канал прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та повідомлення Міністерства фінансів України.

«Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету», – зазначив прем’єр-міністр України.

Скріншот із допису прем’єр-міністра Дениса Шмигаля
Скріншот із допису прем’єр-міністра Дениса Шмигаля
Telegram-канал Дениса Шмигаля

Шмигаль додав, це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Загальна сума макрофінансової підтримки за цією програмою вже сягнула 7 мільярдів євро. Усі надходження забезпечені прибутками від знерухомлених активів Російської Федерації.

Міністерство фінансів України повідомило, що ініціатива ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд країнами G7, із яких внесок Європейського Союзу становить €18,1 млрд (еквівалент $20 млрд).

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що лише у 2025 році ЄС надав €10,5 млрд прямої бюджетної підтримки. Це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів.

«У 2025 році Європейський Союз надав Україні €10,5 млрд прямої бюджетної підтримки – це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів. Фінансування надійшло в межах інструментів ERA та Ukraine Facility. Вдячний європейським партнерам за стабільну й передбачувану підтримку, яка зміцнює фінансову стійкість нашої держави. Отримані кошти спрямовуються на ключові пріоритети державного бюджету», – зазначив Марченко.

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €52,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.
 
 Раніше «Главком» повідомляв, що Рада Європейського Союзу схвалила допомогу Україні на €3,5 млрд в рамках програми Ukraine Facility. 

Нагадаємо, у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на €35 млрд. Про це написав у соціальній мережі X віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК), єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

 

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Теги: Європейський союз росія Україна Денис Шмигаль

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