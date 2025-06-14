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14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 червня – Всесвітній день донора крові
фото: depositphotos.com

Сьогодні краще відмовитися від алкогольних напоїв

14 червня відзначається Всесвітній день донора крові та Міжнародний день блогера. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Єлисея. 

Всесвітній день донора крові

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Важлива подія, яка була створена Організацією Об'єднаних Націй 23 травня 2005 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1868 року народився австрійський лікар, лавреат Нобелівської премії Карл Ландштейнер. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб вшанувати добровольців, які безплатно дають власну кров, розвивати програми донорства, залучити суспільство до добровільного здавання крові.

Міжнародний день блогера

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14 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день блогера. Професійне молоде свято, хоча воно все ще є неофіційним. Було створене для того, щоб об'єднати блогерів з усього світу, пропагувати блогерство як спосіб розповісти про себе, самовиразитися, вести діалог з іншими людьми.

Блог це такий собі інтернет-щоденник, де людина публікує нові дописи чи ділиться медіаконтентом. Першим блогером вважається Тім Бернес-Лі, який і створив Інтернет. Він почав публікувати свої дописи 1992 року, а 1999 року почала функціонувати перша онлайн-платформа під назвою Blogger, яка була створена для ведення інтернет-щоденників.

Яке сьогодні церковне свято

14 червня у церковному календарі – день пам’яті святого пророка Єлисея. Він жив у IX столітті до нашої ери і був одним з великих пророків старозавітного Ізраїлю. Єлисей був покликаний Іллєю, коли той кинув свій плащ на нього, що символізувало передавання пророчого служіння. Чоловік залишив свою сім'ю та пішов за Іллєю, стаючи його вірним учнем і помічником.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна цього дня сіяти гречку;
  • Не дозволяється позичати комусь гроші;
  • Краще відмовитися від алкогольних напоїв.

Народні прикмети і традиції

  • Півень трясе головою та співає – нажене хмари;
  • іржуть коні – до великого урожаю вівса;
  • блищать зірки на небі – погода буде спекотною, мерехтять – піде дощ з грозою;
  • дощить весь день – така ж погода буде протягом семи тижнів;
  • танцює журавель – до потепління.

Пам’ятні дати 14 червня

  • 1834 рік – Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) отримує патент на наждачний папір;
  • 1995 рік – загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захоплює лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори;
  • 1997 рік – на аукціоні «Сотбі» в Нью-Йорку примірник книги коміксів «Бетмен» (1939) продають за $68 500;
  • 2014 рік – біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збивають літак Іл-76 ВПС України, гине 49 військових, які перебували на борту;
  • 2017 рік – у Лондоні займається 27 поверховий будинок – 12 людей гине та близько 80 людей поранені, інші пропали безвісти.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій.

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Теги: свято традиції свята Україна релігія церква

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