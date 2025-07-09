Шмигаль розповів, скільки Україні потрібно зовнішнього фінансування в наступному році

Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку України у 2025 році складе 26% ВВП

За словами глави уряду, Україна цьогоріч залучила $22 млрд зовнішнього фінансування

Україна потребує понад $40 млрд міжнародної підтримки до 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєра Дениса Шмигаля.

За словами премʼєра, уряд наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на $10 млрд, що допоможе ефективно протидіяти ворогу. «Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже $50 млрд. Це 26% ВВП», – розповів прем'єр.

Водночас бюджет на закупівлю зброї, за його словами, так само рекордний і складе $16,4 млрд. Натомість власні доходи бюджету становитимуть $48,5 млрд. «Таким чином зовнішнє фінансування критично важливе для нас, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист нашої країни», – пояснив він.

Цього року Україна вже залучила $22 млрд зовнішнього фінансування. «Водночас викликом є 2026 рік. Наші потреби у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад $40 млрд. Ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити ці кошти», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки. Вона визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу. Передбачаються зміни мінімальної зарплатні та прожиткового мінімуму.

Як повідомлялося, загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень – травень 2025 року сягнула 1,5 трлн грн, що на 22,3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У травні поточного року видатки склали 352,8 млрд грн.

До слова, уряд затвердив нову редакцію порядку реалізації програми «Гранти для переробних підприємств» у межах якої запроваджено новий напрям на відновлення виробничих потужностей.