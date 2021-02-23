Штучно занижена ціна на вугілля держшахт призведе до збільшення бюджетних дотацій, – експерт

Собівартість видобутку вугілля на державних шахтах, за словами експерта, складає близько 4200 грн/т

Законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам

Занижена як мінімум на 300 грн/т ціна на вугілля державних шахт призводить до необґрунтованого збільшення бюджетних дотацій.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї, експерт Юрій Саква.

За його словами, при ринковій ціні на вугілля 1950-2100 грн/т, державні шахти продовжують продавати вугілля по 1650 грн/т.

«Збитки покриваються державними дотаціями та недоплатою за електроенергію. Це така наша суспільна замикаюча ціна на вугілля, яку українці всі разом згодилися платити. І платять», – наголосив експерт.

При цьому нелогічним виглядає рішення влади знизити ціну на вугілля держшахт в той час як ціни на світовому ринку зростали.

«Чому ж тоді середня ціна на вугілля державних шахт знизилася з 1900 грн/т в червні 2020 року, коли був стійкий профіцит вугілля, до 1650 в листопаді, коли дефіцит вугілля вже «розгорався» і така ціна трималась аж до січня 2021 року, коли вже все полихало?», – наголосив Саква.

Собівартість видобутку вугілля на державних шахтах, за словами експерта, складає близько 4200 грн/т.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. В 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.