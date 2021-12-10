Швейцарія продовжила замороження активів «сім’ї» Януковича
Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року
Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення залишити замороженими активи колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Як повідомляє пресслужба уряду Швейцарії, превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року.
У відомстві уточнили, що продовжили на рік превентивне блокування активів в контексті України, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою.
При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.
Нагадаємо, на закордонних рахунках заблоковані активи ексчиновників часів Януковича в таких країнах, як Австрія, Велика Британія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
Нещодавно експрезидент-утікач Віктор Янукович розкритикував суддю Верховного суду Миколу Мазура та виступив за його негайне відсторонення.
Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ.
Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.
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