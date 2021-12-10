Швейцарія продовжила замороження активів «сім’ї» Януковича

Загалом заморожування швейцарських активів Віктора Януковича та його оточення триватиме максимум 10 років

Загалом заморожування швейцарських активів Віктора Януковича та його оточення триватиме максимум 10 років

Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення залишити замороженими активи колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Як повідомляє пресслужба уряду Швейцарії, превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року.

У відомстві уточнили, що продовжили на рік превентивне блокування активів в контексті України, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою.

При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.

Нагадаємо, на закордонних рахунках заблоковані активи ексчиновників часів Януковича в таких країнах, як Австрія, Велика Британія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

Нещодавно експрезидент-утікач Віктор Янукович розкритикував суддю Верховного суду Миколу Мазура та виступив за його негайне відсторонення.

Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ.

Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.