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    Швейцарія продовжила замороження активів «сім’ї» Януковича

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    Загалом заморожування швейцарських активів Віктора Януковича та його оточення триватиме максимум 10 років - Швейцарія продовжила замороження активів «сім’ї» Януковича
    Загалом заморожування швейцарських активів Віктора Януковича та його оточення триватиме максимум 10 років
    фото: Life.ru

    Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року

    Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення залишити замороженими активи колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Як повідомляє пресслужба уряду Швейцарії, превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року.

    У відомстві уточнили, що продовжили на рік превентивне блокування активів в контексті України, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою.

    При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.

    Нагадаємо, на закордонних рахунках заблоковані активи ексчиновників часів Януковича в таких країнах, як Австрія, Велика Британія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

    Нещодавно експрезидент-утікач Віктор Янукович розкритикував суддю Верховного суду Миколу Мазура та виступив за його негайне відсторонення.

    Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ.

    Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.

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    Теги: Віктор Янукович суд Швейцарія гроші правосуддя
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    Швейцарія продовжила замороження активів «сім’ї» Януковича