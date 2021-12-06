Держзрада Януковича: Верховний суд залишив вирок у силі

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни

Постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає

Верховний суд України залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.

Таке рішення Верховний суд ухвалив у понеділок, розглянувши скарги захисту Януковича по суті.

«Суд постановив вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року щодо Януковича Віктора Федоровича залишити без змін, а касаційні скарги... без задоволення», - йдеться в ухвалі суду.

Суд оголосив лише резолютивну частину ухвали.

Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду є остаточною та оскарженню не підлягає, повний текст буде оголошено 13 грудня 2021 року о 15.30.

Також Верховний суд відповів на претензії Януковича. Суд відмовив Януковичу та його адвокату, які вимагали відвід одного з суддів колегії Миколи Мазура. Нагадаємо, адвокат Олександр Корнага скерував на адресу суду заяву про відвід одного з суддів колегії – Миколи Мазура. Причиною він вказав інтерв'ю, яке опубліковане на сайті kp.ua. У ньому Мазур нібито 9 листопада 2017 року висловив особисту упереджену позицію щодо Януковича.

Також з'ясувалося, що експрезидент-утікач Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.

Раніше повідомлялося, що Янукович буде судитися через постанову Ради про усунення з посади президента.

22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень».

23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.

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