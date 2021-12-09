Янукович проти Ради. Київський суд опинився на роздоріжжі через позов експрезидента-втікача

Столичний суд, залишивши без руху позов Януковича, дав йому десять днів на уточнення своїх вимог

Янукович оскаржує постанову парламенту про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень

Окружний адміністративний суд Києва залишив без руху позов експрезидента-втікача Віктора Януковича до українського парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 3 грудня.

Наприкінці листопада Янукович через своїх представників направив позов до суду з вимогою визнати відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) встановлювати факт самоусунення президенту України від виконання конституційних повноважень шляхом прийняття постанови 22 лютого 2014 року. Цим же документом парламент запустив позачергові вибори президента України, які призначив на 25 травня 2014 року.

Натомість, як з’ясувала Феміда, компетенцією щодо розгляду адміністративних справ, предметом яких є оскарження актів чи дій Верховної Ради, наділений Верховний Суд.

При цьому Окружний адмінсуд Києва наголосив, що позивач оскаржує відсутність у парламенту компетенції встановлювати факт самоусунення президента від виконання конституційних повноважень. Це питання належить до розгляду цього суду.

Отже, столичний суд, залишивши без руху позов Януковича, дав йому десять днів на уточнення своїх вимог. Це дасть можливість точно з’ясувати підсудність цього позову.

Як повідомляв «Главком», представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря заявила, що Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.

«У цьому позові заявлено позовні вимоги про «визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення», що, за словами Совгирі, може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог.

Раніше повідомлялося, що Янукович буде судитися через постанову Ради про усунення з посади президента.

22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень».

23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

Сьогодні експрезидент-утікач Віктор Янукович розкритикував суддю Верховного суду Миколу Мазура та виступив за його негайне відсторонення.

Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ.

Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.