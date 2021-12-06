Янукович просить відсторонити суддю Верховного суду, якого вважає своїм ворогом

Суддя Микола Мазур розглядає справу про втрату Криму, у якій фігурує Янукович

Експрезидент-утікач Віктор Янукович розкритикував суддю Верховного суду Миколу Мазура та виступив за його негайне відсторонення.

«Один із суддів Верховного суду у справі втрати Криму Микола Мазур вважає Віктора Януковича особистим ворогом та не має права перебувати у суддівській колегії. Суддя Верховного Суду Микола Мазур має бути терміново відведений від розгляду справи про втрату Криму. Як виявилося, він спочатку не мав права вступати в цей процес у зв'язку зі своєю особистою упередженою позицією по відношенню до четвертого президента України Віктора Януковича і мав заявити про самовідведення», – заявила пресслужба колишнього президента-утікача.

Зазначається, що в інтерв'ю у 2017 році нині суддя Верховного суд Мазур, «порушуючи презумпцію невинності, зробив заяву про те, що Віктор Янукович злочинець і повинен понести покарання за злочини на Майдані, за війну та за кризу».

Крім того, він зазначив, що Янукович заслуговує на в'язницю, а його перебування в РФ не завадить суддям винести відповідний вирок, і висловив жаль про відсутність гарантій того, що експрезидент опиниться у в'язниці, як би йому особисто цього не хотілося.

«З урахуванням нововиявлених обставин участь судді Миколи Мазура у справі про втрату Криму – це кричуще порушення. Ще до початку процесу він мав оголосити самовідведення. З огляду на це, подальша участь судді Миколи Мазура у справі про втрату Криму неможлива», – вважає команда Януковича.

Експрезидент-утікач вважає, що суддя «мав чітку упереджену ворожу позицію» стосовно нього, «засновану на особистій неприязні».

Нагадаємо, Янукович буде судитися через постанову Ради про усунення з посади президента.

Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ.

Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.

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