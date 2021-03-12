Скандал на Прикарпатті: відпочинковий комплекс обігрівався краденим газом

«Івано-Франківськгаз» виявив крадіжку газу відпочинковим комплексом в Долинському районі

Відпочинковий комплекс в селі Вишків Долинського району здійснював незаконний відбір природного газу. Працівники АТ «Івано-Франківськгазу» виявили факт крадіжки газу. Через дії недобросовісного споживача, газорозподільна компанія зазнала збитки на суму понад пів мільйона гривень.

Власник комплексу відбирав блакитне паливо в обхід лічильника: приєднав до мережі газовий шланг поза приладом обліку.

Таким чином, при площі будівлі 1260 м кв, за 2020 рік, згідно показів лічильника, було начебто спожито тільки 795 куб. м природного газу. По факту крадіжки газу, фахівці «Івано-Франківськгазу» склали відповідний акт про порушення, а також припинили розподіл газу.

Тепер недобросовісний споживач повинен компенсувати збитки газорозподільної компанії. Власнику комплексу донараховано 537,5 тис. грн. Допоки він не сплатить штраф та не ліквідує усі порушення, газопостачання не буде відновлено.

Загалом, з початку 2021 року фахівці «Івано-Франківськгазу» виявли 23 правопорушення з несанкціованого відбору газу: з них 6 незаконних врізок в газові мережі та 17 втручань в роботу лічильників газу. Як результат недобросовісним споживачам здійснено донарахування на суму 1 250 000 грн.