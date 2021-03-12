Влада Китаю може накласти на Alibaba рекордний штраф

Китайська влада має намір стягнути понад 975 мільйонів доларів, які в 2015 році виплатила в країні американська Qualcomm

Антимонопольні органи Китаю мають намір призначити гігантові інтернет-торгівлі Alibaba штраф на найбільшу в історії країни суму.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, китайська влада має намір стягнути понад 975 мільйонів доларів, які в 2015 році виплатила в країні американська Qualcomm.

Alibaba, за версією регуляторів, веде нечесну боротьбу з конкурентами. Компанія «карає» продавців, які розміщують свою продукцію на декількох платформах. Так, Alibaba обмежує просування їх товарів на своїх сайтах, таким чином змушуючи їх робити вибір на свою користь.

Регулятор зажадає припинити цю практику.

Раніше на тлі війни влади Китаю з засновником Alibaba Джеком Ма підприємці злякалися, що через це може сповільнитися рух Пекіна до статусу світового лідера в області технологій. Інвестори і бізнес стурбовані відсутністю прозорості і жорстким придушенням інакомислення.

Причиною ворожнечі, через яку влада Китаю заблокувала первинне розміщення акцій Ant Group (дочка Alibaba), могло стати розслідування про можливих бенефіціарів угоди. Серед них виявилися люди, пов'язані з політичними кланами, які неугодні нинішній владі. У лютому Ant Group і китайські регулятори погодили план реструктуризації, який перетворить компанію в фінансовий холдинг.