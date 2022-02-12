  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Скільки грошей населення забрало з банків у січні: дані Нацбанку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відтік валютних коштів був повільнішим, ніж гривневих - Скільки грошей населення забрало з банків у січні: дані Нацбанку
    Відтік валютних коштів був повільнішим, ніж гривневих
    фото з відкритих джерел

    Заступник голови НБУ розповів про відтік коштів із банків

    Відтік гривневих коштів фізосіб із банків у січні становив близько 5%. Про це в інтерв'ю виданню zn.ua розповів Юрій Гелетій, заступник голови НБУ. Станом на початок року обсяг гривневих коштів у банках перевищував 457 млрд грн.

    Раніше вже повідомлялося про рекордний притік коштів населення у грудні – 27 млрд грн, що мав сезонний характер. У Нацбанку вважають, що сезонна складова січневого відтоку склала більше 7 млрд грн.

    «Третина цього зменшення мала сезонний характер. Населення в основному витрачало кошти із зарплатних карток, не чіпаючи строкових депозитів у гривні. Відплив валютних коштів був повільнішим, ніж гривневих. Обсяг вкладів бізнесу в цілому майже не змінився», – зазначив Юрій Гелетій.

    За словами чиновника, один із факторів відпливу – бажання населення створити «подушку безпеки» на випадок непередбачуваних подій. Подібна картина спостерігалась у 2020 року, коли починалася пандемія.

    «До речі, і у пандемічному році, попри відпливи на початку, гривневі кошти населення дуже швидко відновилися, коли ситуація збалансувалася. У цілому за 2020 рік вони збільшилися на 26%», – резюмував чиновник.

    Нагадаємо, у січні населення купило готівкової валюти на $245 млн більше, ніж продало.

    Нагадаємо, експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

    Читайте також:
    Теги: гроші чиновник Україна населення НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки грошей населення забрало з банків у січні: дані Нацбанку