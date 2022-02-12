Скільки грошей населення забрало з банків у січні: дані Нацбанку

Заступник голови НБУ розповів про відтік коштів із банків

Відтік гривневих коштів фізосіб із банків у січні становив близько 5%. Про це в інтерв'ю виданню zn.ua розповів Юрій Гелетій, заступник голови НБУ. Станом на початок року обсяг гривневих коштів у банках перевищував 457 млрд грн.

Раніше вже повідомлялося про рекордний притік коштів населення у грудні – 27 млрд грн, що мав сезонний характер. У Нацбанку вважають, що сезонна складова січневого відтоку склала більше 7 млрд грн.

«Третина цього зменшення мала сезонний характер. Населення в основному витрачало кошти із зарплатних карток, не чіпаючи строкових депозитів у гривні. Відплив валютних коштів був повільнішим, ніж гривневих. Обсяг вкладів бізнесу в цілому майже не змінився», – зазначив Юрій Гелетій.

За словами чиновника, один із факторів відпливу – бажання населення створити «подушку безпеки» на випадок непередбачуваних подій. Подібна картина спостерігалась у 2020 року, коли починалася пандемія.

«До речі, і у пандемічному році, попри відпливи на початку, гривневі кошти населення дуже швидко відновилися, коли ситуація збалансувалася. У цілому за 2020 рік вони збільшилися на 26%», – резюмував чиновник.

Нагадаємо, у січні населення купило готівкової валюти на $245 млн більше, ніж продало.

Нагадаємо, експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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