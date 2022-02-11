Гетманцев назвав протести ФОПів сектою, а підприємців неосвіченими

«Є неосвічені люди, які знаходяться в омані казок, в омані брехні» – Гетманцев

Підприємці, які не хочуть встановлювати собі касові апарати, просто хочуть уникнути податків та є неосвіченими людьми. Мітинги антивакцинаторів та ФОП є однією сектою. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю УНІАН.

Гетманцев наголосив, що не бачить різниці між мітингами людей проти щеплень та мітингами ФОП проти касових апаратів, а ті, хто виходять на такі протести, є контрабандистами і просто хочуть ухилитися від виплати податків.

«Для мене секта антиРРО і антивакцинаторів – це одне і теж саме. Вони навіть виходять разом. Це схожі за своєю ідеологією структури. Щодо того, хто ініціює такі процеси. Це контрабандисти, конвертатори, тобто ті, хто заробляють на ухиленні від оподаткування, бо без реалізації товару в чорну не можливе ані системне ухилення від сплати ПДВ, ані контрабанда, і це – мільярди», – сказав Гетманцев.

Також, за його словами, підприємці, які не хочуть встановлювати РРО у своїх магазинах, є неосвіченими і вірять брехнею.

«Переважна більшість вже встановила РРО. Ми маємо приблизно 350 тис. РРО, які встановлені ФОПами. Те, що ми зараз з вами говоримо, про тих, хто залишився. Є неосвічені люди, які знаходяться в омані казок, в омані брехні. Нам не вдається достукатися до деяких з них, щоб пояснити безпечність РРО. Ми просто повинні пройти цей шлях. І вони повинні пересвідчитися, що це дуже зручно», – підкреслив чиновник.

Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО).

Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

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