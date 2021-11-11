ПУМБ купує «Ідея банк»

Після завершення операції «Ідея Банк» увійде до складу Банківської групи ПУМБ як окрема юридична структура

АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) досяг домовленості щодо ключових умов придбання 100% акцій АТ «Ідея банк» з польською фінансовою групою Getin Holding S.A. Про це повідомила пресслужба банку ПУМБ.

Сторони планують завершити угоду до кінця 1 кварталу 2022 року, після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету.

Як зазначив голова правління ПУМБ Сергій Черненко, купівля активу сприятиме активнішому розвитку роздрібного бізнесу, а також корпоративного бізнесу у малому та мікросегменті.

За його словами, після завершення операції «Ідея банк» увійде до складу Банківської групи ПУМБ як окрема юридична структура та продовжить обслуговувати клієнтів під брендом «Ідея банк» у звичайному режимі. Процес інтеграції банків триватиме три–п’ять років.

Нагадаємо, ПУМБ обслуговує понад 1,6 млн приватних і 83 тис. корпоративних клієнтів. Головний акціонер банку – ТОВ «СКМ Фінанс» (92,24% акціонерного капіталу), входить до інвестиційної групи компаній SCM, яка повністю належить олігарху Рінату Ахметову.

Єдиним акціонером «Ідея банку» (раніше «Плюс Банк») є фінансова група Getin Holding S.A.(Польща). Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2021 року за розміром загальних активів (5,6 млрд грн) «Ідея банк» посідає 16 місце серед 71 чинних банків. Фінустанова обслуговує понад 400 тис. приватних клієнтів.

До слова, вже 18 українських банків блокують рахунки боржників.

Нагадаємо, українська «дочка» Сбербанку змінює назву.