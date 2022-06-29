Скільки залишилось грошей для потреб військових: НБУ назвав цифру

На спецрахунку нацбанку залишилась чверть мільйона гривень

Нацбанк України переказав на потреби військових понад 17,3 млрд грн, на спецрахунку залишилося 265 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 29 червня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, перевищує 265 млн грн.

Загалом Національний банк вже переказав на потреби військових понад 17,3 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього 13 352 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 18.03.2022 – 91 млн грн; 21.03.2022 – 330 млн грн; 22.03.2022 – 20 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн; 28.03.2022 – 235,2 млн грн; 30.03.2022 – 503 млн грн; 01.04.2022 – 655 млн грн; 06.04.2022 – 305,7 млн грн; 08.04.2022 – 122,9 млн грн; 12.04.2022 – 176,3 млн грн; 18.04.2022 – 247,7 млн грн; 21.04.2022 – 182,8 млн грн; 28.04.2022 – 221,8 млн грн; 05.05.2022 – 194,6 млн грн; 12.05.2022 – 742,7 млн грн; 19.05.2022 – 151 млн грн; 24.05.2022 – 168 млн грн; 15.06.2022 – 72 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн);

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – всього понад 361 млн грн (01.06.2022 – 252 млн грн; 15.06.2022 – 85,5 млн грн; 21.06.2022 – 24,3 млн грн);

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн (08.06.2022 – 18,3 млн грн).

«Усього з дня відкриття спецрахунка на нього було перераховано 17,6 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 5,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лідери країн «Великої сімки» на саміті спрогнозували глобальну економічну кризу. Крім того, вони, за інформацією видання Bloomberg, заявили про безстрокову підтримку України.

Сьогодні ж, 27 червня, нові санкції проти Росії оголосила Японія.

А російські підприємці уже скаржаться на наслідки санкцій, які були запроваджені раніше.