Зброя, санкції, гроші: головне зі звернення Зеленського до країн G7 (відео)

Президент України, на зустрічі G7 він запропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні

У день пам’яті та примирення, президент Володимир Зеленський звернувся до країн Великої сімки. Відео промови Зеленський опублікував на своїх сторінках в соцмережах.

«Подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нам зараз, щоб все ж таки перемогти у захисті свободи», - розповів президент.

Президент України, на зустрічі G7 він запропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні та всім у світі, «хто цінує свободу, демократію та незалежність»:

Перше – це зброя

Як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

Друге – це санкції

Спеціальна міжнародна група експертів, під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій, щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Потрібно його реалізувати.

Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни

Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів G7. Він назвав головні цілі нашої країни у війні проти російських окупантів.