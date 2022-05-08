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    Зброя, санкції, гроші: головне зі звернення Зеленського до країн G7 (відео)

    Володимир Зеленський взяв участь у відеоконференції лідерів держав &laquo;Групи семи&raquo; - Зброя, санкції, гроші: головне зі звернення Зеленського до країн G7 (відео)
    Володимир Зеленський взяв участь у відеоконференції лідерів держав «Групи семи»
    фото: Офіс президента

    Президент України, на зустрічі G7 він запропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні

    У день пам’яті та примирення, президент Володимир Зеленський звернувся до країн Великої сімки. Відео промови Зеленський опублікував на своїх сторінках в соцмережах.

    «Подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нам зараз, щоб все ж таки перемогти у захисті свободи», - розповів президент.

    Президент України, на зустрічі G7 він запропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні та всім у світі, «хто цінує свободу, демократію та незалежність»:

    • Перше – це зброя

    Як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

    • Друге – це санкції

    Спеціальна міжнародна група експертів, під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій, щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Потрібно його реалізувати.

    • Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни

    Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів G7. Він назвав головні цілі нашої країни у війні проти російських окупантів.

    Теги: росія окупанти зброя санкції саміт війна Велика сімка Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зброя, санкції, гроші: головне зі звернення Зеленського до країн G7 (відео)