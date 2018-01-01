Словацький інвестор може вкласти $200 млн у видобуток газу в Україні?

Словацька компанія Nafta ще з 2016 року працює над проектом щодо пошуку та видобутку газу в Україні

Одна з найбільш перспективних газових ділянок в Україні – Юзівська площа - може отримати нового іноземного інвестора. Інтерес до неї виявляє словацька компанія Nafta, яка має намір інвестувати 200 млн $ в її розробку. Перебуваючи з візитом у Києві, представники Nafta представили плани, за якими її материнська компанія стане мажоритарним



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Словацька компанія Nafta ще з 2016 року працює над проектом щодо пошуку та видобутку газу в Україні

Одна з найбільш перспективних газових ділянок в Україні – Юзівська площа - може отримати нового іноземного інвестора. Інтерес до неї виявляє словацька компанія Nafta, яка має намір інвестувати 200 млн $ в її розробку.

Перебуваючи з візитом у Києві, представники Nafta представили плани, за якими її материнська компанія стане мажоритарним власником компанії Yuzgaz B.V., яка претендує на участь у проекті розробки Юзівської ділянки за угодою про розподіл продукції, з якого понад два роки тому вийшла міжнародна компанія Shell.

Нафтогазова компанія Nafta є лідером в галузі дослідження і видобутку вуглеводнів у Словаччині з більш ніж 100-річним досвідом роботи. Підприємство займається пошуком та видобутком газу і нафти, застосовує провідні сучасні технології у своїй роботі. За час свого існування Nafta пробурила понад 3000 свердловин у Віденському та Східно-словацькому басейнах. Компанія має потужності для зберігання 2,74 млрд куб м природного газу.

В Україні Nafta з 2016 року вже реалізовує спільний проект з американською компанією Cub Energy щодо пошуку та видобутку газу в Закарпатській області. За два роки Nafta здійснила сейсмічні дослідження і цьогоріч розпочинає буріння трьох пошукових свердловин.

Управління словацькою Nafta, 29% якої належить державі, здійснюється інфраструктурним підрозділом EPIF, який на 68% належить центрально-європейському енергетичному холдингу EPH.

EPH є найбільшою вертикально-інтегрованою групою у центральній Європі, якій підпорядковується понад 50 компаній у Чехії, Словаччині, Італії, Німеччині, Великобританії, Польщі та Угорщині. Підприємства, на яких задіяно близько 25 000 людей, працюють у виробництві, розподілі та постачанні електроенергії, зберіганні та передачі газу, видобутку вуглеводнів. У 2016 році холдинг ЕРН задекларував дохід у розмірі 4,9 млрд євро, а загальна вартість активів становить понад 12 млрд євро.

31% управляючої компанії EPIF належить австралійському інвестиційному фонду Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Це найбільша у світі компанія з управління інфраструктурними активами, що спеціалізується на інвестиціях в енергетику, сільське господарство та нерухомість. Загальна вартість активів фонду складає 96 млрд євро.