Спритність рук – і три мільярди в кишені. Гучна афера на енергоринку енергетика

Злодійська схема позбавила можливості «Гарантованого покупця» вчасно розраховуватися з генеруючими компаніями фото: greengeeks.com

Ділки купували дешеву атомну електроенергію, призначену для населення, і збували її в рази дорожче промисловості

Служба безпеки України викрила махінацію учасників енергоринку на суму понад 2,8 млрд грн. Гроші привласнили постачальники універсальних послуг – компанії, що були виділені зі складу колишніх 25 обленерго, на які уряд поклав функції постачати електроенергії населенню за пільговими цінами. До участі у схемі було залучене також державне підприємство «Гарантований покупець». Воно створене для продажу електроенергії населенню за фіксованими цінами та компенсації дорогого «зеленого» тарифу виробникам з відновлюваних джерел енергії.

Нині це підприємство позиціонує себе як постраждалу сторону через ситуацію на ринку «на добу наперед» - другий місяць поспіль там учасники ринку пропонують більше електроенергії, ніж є на неї попит. Тому доводиться продавати залишки електроенергії (після забезпечення потреб населення) зі знижкою, що призводить до збитків.

Де береться «дешевий» струм?

Забезпечувати пільгову ціну населенню уряд зобов’язав державні підприємства «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Вони відповідно до покладених спеціальних обов’язків (ПСО) продають велику частку своєї електроенергії за пільговими цінами ДП «Гарантований покупець». «Енергоатому» доводиться задешево віддавати 90% від обсягу виробленої електроенергії , «Укргідроенерго» - 35%. І от за рахунок махінацій з цим дешевим ресурсом оператори ринку «наварили» мільярди гривень.

«Оперативники спецслужби встановили, що протягом липня - грудня 2019 року представники компаній-постачальників універсальних послуг надавали до ДП «Гарантований покупець» недостовірні дані. Комерсанти штучно завищували обсяги споживання населенням електричної енергії, яку постачали за пільговими цінами. Завдяки перепродажу «зайвих» обсягів постачальники отримали 2,8 млрд грн надприбутків», - повідомили в СБУ. Отриманий «надлишок» дешевої електроенергії постачальники універсальних послуг реалізовували за ринковою вартістю промисловим підприємствам.

За даними СБУ, рівно на таку ж суму було завдано збитків ДП «Гарантований покупець». «Наразі постачальники повністю визнали суму претензій та розпочали відшкодування збитків «Гарантованому покупцю», - йдеться у повідомленні СБУ. Там також наголошується на участі ДП «Оператор ринку» у викритті злочинної схеми.

«Оператор ринку» пропонує зупинити зловживання …

Злодійська схема, яка була задіяна після старту нового енергоринку, фактично позбавила можливості «Гарантованого покупця» вчасно розраховуватися з генеруючими компаніями. Реалізувавши певні обсяги електроенергії для потреб населення, це ДП продає залишки ресурсу на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку за ринковими цінами і за рахунок прибутку від цього покриває витрати на виконання спецобов’язків та компенсацію «зеленого» тарифу.

Щоб запобігти подальшим зловживанням, ДП «Оператор ринку» проаналізував роботу ринку «на добу наперед» та «внутрішньодобового ринку» за січень і запропонував НКРЕКП запровадити зміни до Правил ринку електричної енергії. Вони мають забезпечили повну відповідність заявлених на торгах обсягів фактично наявним ресурсам в енергосистемі. Тобто суть пропозиції зводиться до заборони торгівлі штучно завищеними обсягами електроенергії – не забезпеченими виробництвом електростанціями. Відповідний лист підприємство спрямувало до НКРЕКП 7 лютого.

«Критично важливим є включення до заявок на продаж електричної енергії «реальних» обсягів електричної енергії, що підтверджується для постачальників обсягами відповідно до укладених двосторонніх договорів або імпорту, для виробників – наявною робочою потужністю генеруючого обладнання або обсягами імпорту», - повідомляє сайт ДП «Оператор ринку».

Водночас постачальники, які подають заявки на купівлю електричної енергії, повинні включати обсяги електроенергії, які найточніше відповідають прогнозним обсягам споживання електричної енергії споживачами і в жодному випадку не повинні перевищувати потужність приєднаного електричного обладнання споживачів або обсягів запланованого експорту.

Доцільно нагадати, що наприкінці 2019 року ДП «Оператор ринку» вже попереджав Антимонопольний комітет та НКРКЕП про можливі маніпуляції деякими учасниками на ринку «на добу наперед». Ознаки такого порушення – суттєве зниження рівня заявлених цін та значне збільшення заявлених обсягів у нічні години доби. У відповідь регулятор запросив перелік порушників і пообіцяв перевірити їх господарську діяльність.

Удар по «Енергоатому» був прогнозованим

Нова модель енергоринку виявила неготовність України до переходу на європейські стандарти. Замість вільної конкуренції задля здешевлення електричної енергії державним регулятором запроваджено ручне управління цінами для побутових споживачів, введені чисельні обмеження для потужних виробників електроенергії заради стримування цін для населення.

«Главком» писавпро паралельну дію пільгових цін для населення і ринкових для промисловості. Це відразу ж спровокувало спритних ділків до спекуляцій. А генеруючі компанії були поставлені у нерівні умови. Найбільше в цій ситуації постраждав «Енергоатом», адже через покладання спеціальних обов’язків (ПСО) компанію позбавили права на рівних продавати на усіх сегментах ринку 90% своєї електроенергії. Зі свого боку промислові споживачі були позбавлені права купувати найдешевшу атомну енергію. Водночас регулюючими органами були створені лазівки для неправомірної наживи постачальників універсальних послуг. Але цього чомусь так довго не помічали.

За оцінками експертів, через покладання спеціальних обов’язків (ПСО) збитки «Енергоатома» перевищать 10 млрд грн

Чому лише зараз СБУ зупинила цю махінацію? До прикладу, вже у липні 2019 року, тобто відразу ж після запуску нової моделі енергоринку, стало відомо, що обсяги постачання електроенергії «Енергоатома» за пільговими цінами на 60% перевищували реальний показник споживання в липні 2018-го! Тобто з самого початку була закладена можливість для постачальників універсальних послуг перепродавати в рази дорожче задешево електроенергію АЕС.

«Завищені обсяги продажу електроенергії за спеціальними цінами створюють умови для її перепродажу недобросовісними учасниками ринку», - попереджав Юрій Недашковський, на той момент президент «Енергоатома», на круглому столі енергетичного комітету Верховної Ради. Але присутні там представники державних структур тоді його «не почули».

«Енергоатом» за рік виробляє понад 80 млрд кВт-год електроенергії, населення споживає 36 млрд кВт-год, а 30 найбільших промислових споживачів - 45 млрд кВт-год. В разі виходу «Енергоатома» на конкурентні аукціони, ціни на електроенергію для потужних промислових споживачів не підскочили б на 25%, як це сталося відразу після запуску енергоринку.

Наприкінці січня «Гарантований покупець» повідомив про коригування обсягів електроенергії для постачальників універсальних послуг – до 29 лютого вони мають повернути понад 2,88 млрд грн (з ПДВ). Але «Енергоатом» відмовляється чекати розрахунків до кінця місяця, а тому в ультимативній формі повідомив НКРЕКП та Мінекоенергії про припинення продажу електроенергії ДП «Гарантований покупець».

Українців позбавлять дешевої електроенергії?

І це ще не всі наслідки афери на енергоринку. Вимивання мільярдів гривень споживачів з ринку на користь спекулянтів призвело до провалу в розрахунках з генерацією, в першу чергу з «Енергоатомом». За січень «Гарантований покупець» не виплатив атомникам понад 354 млн грн (з ПДВ) плюс пеня.

Як доказ народний депутат Олексій Кучеренко розмістив в Фейсбуці листи-попередження від тимчасово виконуючого обов`язки президента «Енергоатома» Павла Павлишина до міністра екології та енергетики Оржеля та голови НКРЕКП Тарасюка про призупинення продажу дешевої електроенергії за спеціальними обов’язками державному підприємству «Гарантований покупець» через порушення платіжної дисципліни. Відновити продаж електроенергії компанія обіцяє лише після повного розрахунку і усунення причин, які призвели до зриву платежів.

Наталка Прудка, «Главком»