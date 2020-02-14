Ар'єв про «оманську зустріч» Зеленського із путінським топ-чиновником: межує з державною зрадою



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Ар'єв сказав, що люди, які оточують Зеленського, шукають контактів з Москвою

Народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв прокоментував можливу зустріч президента Зеленського з секретарем ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Свою позицію він висловив у програмі «Політклуб з Віталієм Портніковим« на Еспресо.TV.

Нагадаємо, журналісти «Схеми» з'ясували, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський

Ар'єв сказав, що люди, які оточують Зеленського, шукають контактів з Москвою.

«Єрмак, який зараз очолив Офіс президента, який відповідає в тому числі за контакти з РФ. Зараз уже є інформація про те, що в Омані пройшли 4-годинні перемовини з Петрушевим (голова РадБезу РФ, - ред). І в даному разі, я вважаю, що ці речі є питанням нацбезпеки«, - сказав нардеп.

Він зазначив, що найгірше, те, що це відбувається зараз підкилимно і в умовах, коли ідуть сепаратні перемовини з агресором, це межує вже з тим, що виписано в ст 111 КК України (Державна зрада), але це мають кваліфікувати юристи.

Нагадаємо, на прощання Андрій Богдан офіційно відповів, що поїздка президента Володимира Зеленського до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Раніше Державне управління справами надало відповідь на запит «Главкома», що не здійснювало оплату витрат і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами державіаційного підприємства «Україна» президента Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману