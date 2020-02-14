Скалецька розповіла, коли вивезуть українців із охопленого коронавірусом Китаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці з Уханя, які хочуть повернутися на Батьківщину, погодились на двотижневий карантин і готові жити в ізольованому місці Фото: Святослав Гарасюк

Евакуація українців з китайської провінції Хубей запланована на 18 лютого

Евакуація українців з китайської провінції Хубей через спалах коронавірусу розпочнеться 18 лютого.

Про це заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька в ефірі програми Право на владу.

За її словами, літак за українцями, які зараз знаходяться в охопленому смертоносним коронавірусом Китаї, вилетить наступного вівторка, 18 лютого. Назад повернеться наступного дня, 19 лютого.

Міністр підкреслила, що на борт візьмуть тільки здорових українців.

«В Україну приїдуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів, які є здоровими, яких перевірить китайська влада. Спочатку перевірить китайська влада і тільки тоді дозволить їх випустити. Потім так само українська бригада лікарів, яка буде на борту, також їх перевірить. Вона буде супроводжувати їх, як на борту будуть знаходитися, так і потім залишаться з ними в ізоляції», — сказала Скалецька.

Після прильоту до України всіх пасажирів відразу посадять в автобус і відвезуть в місце, де вони будуть перебувати мінімум 14 днів на карантині. Де саме буде це місце ізоляції українців з Китаю — ще невідомо, зараз розглядають чотири місця, узгоджують різні деталі і умови.

Скалецька також заявила, що якщо у когось з пасажирів вже в літаку проявляться ознаки хвороби, то його відразу повезуть до лікарні.

«Ніякої затримки немає. Має місце планомірна, розмірена, розважлива процедура прийняття рішень, для того щоб забезпечити прибуття українських громадян в Україну. Але в той же час — дати можливість всім почувати себе в безпеці від можливого занесення, від можливого поширення захворювання, яке зараз в Китаї», — сказала міністр.

Нагадаємо, що у Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19.

Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.