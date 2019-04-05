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    Економіка та фінанси

    США з 2022 року припинять купувати в Росії ракетні двигуни

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    <p>Російські двигуни РД-180</p> - США з 2022 року припинять купувати в Росії ракетні двигуни

    Російські двигуни РД-180

    США закуповують у Росії двигуни РД-180 з 1997 року

    США не будуть закуповувати російські ракетні двигуни РД-180 після 2022 року. Про це на слуханнях у Конгресі заявив командувач Космічними силами США Джон Реймонд.

    Генерал зазначив, що США самостійно провели 76 успішних запусків. На заміну російським РД-180 для американських ракет-носіїв прийдуть киснево-метанові двигуни. Їх виготовляє компанія Джеффа Безоса Blue Origin.

    США закуповують у Росії двигуни РД-180 розробки підприємства «Енергомаш» з 1997 року. Російське обладнання використовується для запусків у космос військових і цивільних супутників.

    Як повідомляв «Главком», у березні в США успішно випробували двигун українсько-американської ракети Firefly Alpha.

    Джерело: Радіо Свобода

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