США з 2022 року припинять купувати в Росії ракетні двигуни



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Російські двигуни РД-180

США закуповують у Росії двигуни РД-180 з 1997 року

США не будуть закуповувати російські ракетні двигуни РД-180 після 2022 року. Про це на слуханнях у Конгресі заявив командувач Космічними силами США Джон Реймонд.

Генерал зазначив, що США самостійно провели 76 успішних запусків. На заміну російським РД-180 для американських ракет-носіїв прийдуть киснево-метанові двигуни. Їх виготовляє компанія Джеффа Безоса Blue Origin.

США закуповують у Росії двигуни РД-180 розробки підприємства «Енергомаш» з 1997 року. Російське обладнання використовується для запусків у космос військових і цивільних супутників.

Як повідомляв «Главком», у березні в США успішно випробували двигун українсько-американської ракети Firefly Alpha.

Джерело: Радіо Свобода