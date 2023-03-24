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Стало відомо, чому суд одягнув на Коболєва електронний браслет

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Стало відомо, чому суд одягнув на Коболєва електронний браслет
Суд перестрахувався: Андрій Коболєв носитиме електронний браслет для того, щоб не зміг втекти на окуповані території
фото з форуму «Україна 30»

Колишній топменеджер «Нафтогазу» підозрюється у зловживанні службовим становищем під час отримання великої суми премії

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Сікора назвала причину застосування до ексголови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва додаткового обов’язку носити електронний засіб контролю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повний текст ухвали від 14 березня.

На думку Феміди, на момент розгляду клопотання прокурора існував ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду. І це, не зважаючи на те, що Коболєв здав на зберігання Державній міграційній службі всі свої документи.

«Переховування від органу досудового розслідування та суду може відбуватись у межах території України або ж здійснюватися через ділянки кордону, що не контролюються державними органами України через повномасштабну військову агресію Російської Федерації, яка триває дотепер», – наголосила суддя.

Разом з тим, антикорупційний суд визнав: внесена застава у розмірі 107 млн грн (46,71% від визначеної судом суми) у вигляді запобіжного заходу для Коболєва дала позитивний ефект. По-перше, підозрюваний зацікавлений у збереженні власних коштів (трохи більше 1 млн грн). По-друге, він має моральні зобов’язання перед одним із заставодавцем. Зокрема, у судовому засіданні Коболєв повідомив про товариські стосунки з бізнесменом Ігорем Мазепою, фірма якого «Конкорд Консалтинг» перерахувала 101 млн грн застави.

Як відомо, за версією слідства, Андрій Коболєв заволодів коштами «Нафтогазу», виплативши собі премію, сума якої перевищувала максимальний річний розмір преміювання, передбачений контрактом і урядовою постановою №859. Цей документ постійно цитувався сторонами процесу, зокрема, прокуратура наполягала: підозрюваному дозволялося претендувати на премію не більше 37,5 млн грн. Мова про $10 млн винагороди (260,9 млн грн), яку Коболєв за згодою наглядової ради «Нафтогазу», одержав за перемогу у газовій справі наприкінці 2017 року. Нагадаємо, згідно з рішенням трибуналу при Арбітражному інституті торгової палати Стокгольму, з російського «Газпрому» на користь НАК «Нафтогаз України» присуджено стягнути $4,6 млрд компенсації за заподіяні збитки. Окрім Коболєва, премію отримали ще 40 співробітників «Нафтогазу». Між ними було розподілено 330,6 млн грн.

Натомість Коболєв стоїть на позиції: кримінальне провадження проти нього ставить під сумнів ідею реформи корпоративного управління. Вона полягає в тому, щоб держава не впливала на наглядові ради, оскільки вони повинні бути незалежними від уряду.

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Теги: Андрій Коболєв гроші премія Вищий антикорупційний суд Нафтогаз України бюджет

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