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Стало відомо, коли почнуться переговори про реструктуризацію $20 млрд держборгу України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли почнуться переговори про реструктуризацію $20 млрд держборгу України
фото з відкритих джерел

Очікується, що до комітету кредиторів увійдуть від восьми до 12 великих компаній з управління активами

Інвестори, які володіють облігаціями України на суму 20 млрд доларів працюють над створенням комітету кредиторів перед переговорами про перегляд боргу. Про це повідомляє Reuters.

Це об'єднання допоможе їм вести переговори з Києвом щодо реструктуризації боргу.

Джерела агентства повідомляють, що офіційна група могла б розпочати переговори напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які за планом розпочнуться 17 квітня у Вашингтоні.

Це буде перша спроба формалізувати переговори між приватними власниками облігацій та Україною. Консультації, які велися з осені 2023 року, мали неофіційний характер.

За словами джерел, український офіс з управління боргом звернувся до деяких інвесторів, намагаючись об'єднати їх у групу кредиторів.

Очікується, що до комітету кредиторів увійдуть від восьми до 12 великих компаній з управління активами.

Раніше повідомлялося, що державний та гарантований державою борг України за 2023 рік зріс на 33,9 млрд дол. США.

Нагадаємо, країни G7 погодили відтермінування виплати держборгу Україною. Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з міжнародними партнерами

Також у США дійшли невтішних висновків через зростання держборгу. Рахункова палата повідомила, що держборг США може досягти 200% від ВВП країни до 2050 року.

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Теги: Держбюджет Рахункова палата Україна гроші переговори

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