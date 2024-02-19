Мінфінансів повідомило, на скільки збільшився державний борг України

Протягом 2023 року Мінфін провів 206 аукціонів з розміщення облігацій внутрішніх державних позик, залучивши 552,6 млрд грн на фінансування державного бюджету

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 145,3 млрд дол. США

Державний та гарантований державою борг України за 2023 рік зріс на 33,9 млрд дол. США. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В цілому протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 33,9 млрд дол. США в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів», – йдеться в повідомленні.

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5519,5 млрд грн, або 145,3 млрд дол. США, зокрема: державний та гарантований державою зовнішній борг – 3 863 млрд грн (69,99 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 101,7 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1656,5 млрд грн (30,01 %), або 43,6 млрд дол. США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

інфографіка: Міністерство фінансів України

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 51,5%.

При цьому частка випущених цінних паперів на внутрішньому ринку становила 28,9% державного та гарантованого боргу, випущених цінних паперів на зовнішньому ринку – 16,7%, позик, одержаних від комерційних банків, інших фінансових установ, – 2,9%.

інфографіка: Міністерство фінансів України

У Мінфіні також надали дані про валютну структуру державного та гарантованого боргу.

Так, стрімко зросла частка державного боргу, номінованого в євро внаслідок макрофінансової допомоги ЄС, – до 32,3%. Частка державного боргу в гривні станом на кінець 2023 року становила 27,2%, в доларах США - 26,2%, в спеціальних правах запозичень (валюта МВФ) – 11,3 %, в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах, – 2,9%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

інфографіка: Міністерство фінансів України

Зазначається, що протягом 2023 року Мінфін провів 206 аукціонів з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), залучивши 552,6 млрд грн на фінансування державного бюджету.

Нагадаємо, країни G7 погодили відтермінування виплати держборгу Україною. Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з міжнародними партнерами

Також у США дійшли невтішних висновків через зростання держборгу. Рахункова палата повідомила, що держборг США може досягти 200% від ВВП країни до 2050 року