Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Країни G7 погодили відтермінування виплати держборгу Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Країни G7 погодили відтермінування виплати держборгу Україною
Підписантами Меморандуму стали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки
фото з відкритих джерел

Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з міжнародними партнерами

Група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки (G7) та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року. Про повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зміни до відповідного Меморандуму були підписані очільником міністерства Сергієм Марченко 21 грудня 2023 року. Це дозволить продовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, підписаний14 вересня 2022 року, до березня 2027 року.

Підписантами стали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. 

«Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України», – зазначив глава Мінфіну.

За даними Міністерства фінансів, станом на 31 жовтня 2023 року державний і гарантований борг України становив 4 958,37 млрд грн, або 136,35 млрд дол. США.

Раніше Мінфін пояснив, як перехід економіки на «воєнні рейки» вплине на українців.

Теги: бюджет борг гроші Велика сімка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нацбан пояснив падіння курсу гривні сезонними факторами
Нацбанк повідомив, чому підняв офіційний курс долара вище 37 грн
14 грудня, 16:04
Уряд Хав'єра Мілея взявся за виконання передвиборних обіцянок
Новий президент вводить Аргентину у «економічний шок» – Reuters
14 грудня, 11:35
Орбан отримає для Угорщини вагому підтримку від ЄС
Шантаж Орбана завершився? ЄС дасть Угорщині гроші, але є нюанс
14 грудня, 08:10
Заборгованість компанії «Укренерго» перед державним підприємством «Гарантований покупець» збільшилась до 32,6 млрд грн
«Укренерго» готується відключати боржників через 30 млрд боргів
13 грудня, 16:26
Україна вимушено шукає джерела фінансування для війни з Росією
В України закінчуються гроші на боротьбу з Росією – Bloomberg
12 грудня, 12:51
Герої серіалу намагаються відтворити кримінальну та похмуру атмосферу СРСР 1980-х років
Парадокс часів війни. Українські підлітки «підсіли» на російський серіал
5 грудня, 15:40
Кен Сторнес отримав прізвисько «Останній вікінг»
Норвежець виконав «стрибок смерті» (вражаюче відео)
5 грудня, 11:28
Очільник «Укренерго» підкреслив, що борги не дозволяють нормально працювати та готуватись до опалювального сезону
Через борги перед «Укренерго» електростанції, які допомагають підтримувати енергосистему, не отримають кошти, – Кудрицький
2 грудня, 19:39
Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд
Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд
30 листопада, 17:10

Економіка

Країни G7 погодили відтермінування виплати держборгу Україною
Країни G7 погодили відтермінування виплати держборгу Україною
Депутат пояснив, що заважає європейським компаніям продавати електроенергію Україні
Депутат пояснив, що заважає європейським компаніям продавати електроенергію Україні
Нові санкції залишили путінським металургійним олігархам можливість торгувати з ЄС
Нові санкції залишили путінським металургійним олігархам можливість торгувати з ЄС
Україна отримала від Японії $950 млн
Україна отримала від Японії $950 млн
Україна встановила аграрний рекорд
Україна встановила аграрний рекорд
Юрист назвав бюрократію, корупцію та валютні обмеження основними перепонами для іноземних інвесторів в Україні
Юрист назвав бюрократію, корупцію та валютні обмеження основними перепонами для іноземних інвесторів в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії
9732
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2735
Про що знав Залужний
2398
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
2361
Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне
2244
Європейський суд скасував санкції проти Януковича та його сина

Новини

Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Сьогодні, 14:56
На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua