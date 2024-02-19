Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого

На Київщині та у Києві буде без опадів

У понеділок, 19 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході країни слід чекати на невеликий мокрий сніг та дощ, а на решті території буде без опадів. Вітер очікується північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, а у північно-східних областях – до 9° морозу. На півдні – близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла. У західних областях – 2-7° тепла.

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На Київщині та у Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1-6° морозу, вдень від 2° до 3° тепла. У Києві вночі – 3-5° морозу, вдень – 0-2° тепла.