Головна Новини
search button user button menu button

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На Київщині та у Києві буде без опадів

У понеділок, 19 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході країни слід чекати на невеликий мокрий сніг та дощ, а на решті території буде без опадів. Вітер очікується північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, а у північно-східних областях – до 9° морозу. На півдні – близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла. У західних областях – 2-7° тепла.

На Київщині та у Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний,  5-10 м/с.

Температура вночі від  1-6° морозу, вдень від 2° до 3° тепла. У Києві вночі – 3-5° морозу, вдень – 0-2° тепла.

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого фото 1
Читайте також: День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Теги: прогноз погоди Україна вітер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

План Трампа полягає у тому, щоб змусити Україну і Росію сісти за стіл перемовин
Путін і Трамп зізналися один одному у коханні
15 лютого, 13:01
Імовірно, окупанти спробують захопити декілька областей та повторно піти у наступ на Київ
РФ готує новий масштабний наступ на Київ? Financial Times розкрила задум Кремля
19 сiчня, 14:20
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов
Буданов оцінив контрнаступ України у 2023 році
22 сiчня, 02:50
Володимир Зеленський
Зеленський відповів, скільки б протрималася Україна без допомоги Заходу
20 сiчня, 16:24
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
Буданов розповів, яку зброю потребує Україна від Заходу
1 лютого, 00:20
Окупанти вдарили ракетами по промисловому обʼєкту у Кременчуцькому районі Полтавської області
Ситуація в регіонах: ракетна атака на Полтавщину і загиблі на Херсонщині
28 сiчня, 09:56
Президент України Володимир Зеленський
ЄС схвалив €50 млрд Україні. Зеленський розповів, як відбудеться розподіл коштів
2 лютого, 00:20
Німеччина максимально зосередила зусилля на виробництві та постачанні озброєння
Німецький обороний комплекс працює на межі можливостей – представник Міноборони ФРН
8 лютого, 13:32
Учасники гурту «Антитіла» прокоментували, чому вони проти участі України у «Євробаченні»
Учасники гурту «Антитіла» прокоментували, чому вони проти участі України у «Євробаченні»
17 лютого, 16:06

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
77K
Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть
71K
Путін визнав: Україна для нього – питання життя і смерті
63K
«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні
29K
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці
25K
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 07:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Вчора, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
17 лютого, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого, 06:21

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua