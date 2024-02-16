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Зростання держборгу у США: Рахункова палата має погані новини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зростання держборгу у США: Рахункова палата має погані новини
У США дійшли невтішних висновків через зростання держборгу
фото із відкритих джерел

Рахункова палата США: держборг може досягти 200% від ВВП країни до 2050 року

Державний борг США у разі збереження поточного темпу доходів і витрат зростатиме швидше, ніж економіка країни, випливає із прогнозу американської Рахункової палати. Очікується, що до 2050 року він сягне обсягу 200% від національного ВВП.

«Федеральному уряду у довгостроковій перспективі загрожує нестійка фінансова траєкторія, яка створює серйозні проблеми для економіки, безпеки та соціальної сфери, якщо цю проблему не буде вирішено», – йдеться у документі.

Так, згідно із прогнозом, витрати держави у відсотковому співвідношенні до ВВП досягнуть рекордного максимуму до 2030 року. Частково це буде зумовлено зростанням процентних ставок. У Рахунковій палаті стверджують, що конгресу та адміністрації доведеться ухвалити «важкі бюджетні та політичні рішення», щоб ліквідувати ключові фактори зростання федерального боргу. При цьому стверджується, що чим раніше будуть зроблені кроки до зміни бюджетної траєкторії, тим менш радикальні дії будуть потрібні.

Згідно з оцінками бюджетного управління Конгресу США, дефіцит федерального бюджету зросте з $1,6 трлн у 2024 фінансовому році до $2,6 трлн – у 2034 році. Паралельно очікується зростання публічного боргу країни з 99% ВВП на кінець поточного року до 116% ВВП за десять років – це стане рекордним значенням за всю історію. Громадський борг становить приблизно 80% від державного боргу США.

Нагадаємо, загальний державний борг США вперше перевищив $34 трлн. Це випливає із статистичних даних Мінфіну країни. Загальний непогашений держборг з 28 грудня зріс із $33,911 трлн до $34,001 трлн. Агентство Reuters зазначає, що збільшення боргу з вересня відбувалося на тлі падіння податкових надходжень та зростання федеральних витрат. Наступного тижня заплановано засідання конгресу щодо врегулювання державних витрат.

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Теги: борг США економіка ВВП фінансування фінанси Сенат США Рахункова палата

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