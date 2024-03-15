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Стало відомо, коли Україна отримає перший транш у €4,5 млрд від ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш у €4,5 млрд від ЄС
фото з відкритих джерел

Йоганнес Ганн зазначив, що підтримуючи Україну Європа, цим самим, інвестує у власну безпеку

Перший транш у межах програми Ukraine Facility в розмірі 4,5 млрд євро Україна отримає вже наступного тижня. Про це повідомив єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ганн.

«Дуже радий прокласти шлях до першої виплати коштів наступного тижня в межах програми Ukraine Facility», – написав Йоганнес, оголосивши про підписання відповідного рішення.

«Ми підтримуємо Україну і цим самим інвестуємо в нашу безпеку. Багато грошей, але ніщо в порівнянні з жертвами українського народу заради Європи», – додав він.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував єврокомісару за це рішення.

«ЄС твердо лишається з Україною. Вдячні за величезну підтримку, яка прокладає шлях до перемоги та всебічного відновлення України», – написав він у Twitter (X).

Нагадаємо, Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, на підтримку України. Високопосадовець ЄС заявив, що заморожені в Європі російські активи, ймовірно, принесуть від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків у період до кінця 2027 року, залежно від динаміки світових процентних ставок.

Також Європейська комісія готує план, що дозволить конфіскувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2-3 млрд євро.

Нагадаємо, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву. 

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

Раніше йшлось про те, що західні країни мають бути сміливішими у питанні конфіскації заморожених російських активів, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Таку думку він висловив у колонці для The Times, яка написана у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Сунак говорив про плани Євросоюзу направити Україні прибуток від активів Центрального Банку Росії, заморожених у європейських депозитаріях.

Теги: Єврокомісар міністр Єврокомісія Європа Йоганнес Ган Україна Сергій Марченко Ріші Сунак

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