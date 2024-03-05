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Міністр оборони Німеччини назвав причину витоку інформації про Taurus

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини назвав причину витоку інформації про Taurus
Пісторіус додав, що проти учасників розмови розпочато дисциплінарне провадження
фото: tagesschau.de

Німецький посадовець вважає, що Росія перехопила військовий дзвінок випадково

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перехоплення секретної інформації щодо постачання ракет Taurus в Україну сталося через те, що один з офіцерів Бундесверу приєднався до розмови з незахищеної лінії. Про це повідомляє Tagesschau та Reuters.

За його словами, один з учасників, який зателефонував з Сінгапуру, скористався відкритим незашифрованим каналом, щоб взяти участь у розмові, яка проводилася через онлайн-сервіс Webex.

«Наші системи зв'язку не були скомпрометовані. Причиною того, що дзвінок міг бути записаний, була операційна помилка однієї людини», – пояснив Борис Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини підкреслив, що використання незашифрованої платформи Webex для розмови було санкціоноване, зазначивши, що це було не готове програмне забезпечення, а спеціально сертифіковане, із серверами в обчислювальних центрах Бундесверу в Німеччині.

Росія, швидше за все, перехопила військовий дзвінок випадково, завдяки широкомасштабному спостереженню, а не за допомогою шпигуна або скомпрометованих німецьких систем, заявив посадовець.

Пісторіус додав, що проти учасників розмови розпочато дисциплінарне провадження.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Нагадаємо, у перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту. У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

Згодом Білий дім прокоментував витік розмови німецьких офіцерів.

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Теги: Німеччина міністр росія перехоплення

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