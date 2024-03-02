Нічний терор Одеси: 11 будинків перебувають без опалення

11 домівок, школа та дитячий садок залишилися без опалення

Унаслідок влучання ворожого дрона в Одесі пошкоджена тепломережа. Без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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«Служби КП «ТМО» разом із всіма іншими відповідними службами працюють цілодобово. Робимо все можливе, щоб протягом дня підключити до опалення всі обʼєкти, за винятком будинку, в який влучив російський дрон. Там, в спільній взаємодії з управляючою компанією, маємо на меті підключити дві третини будинка, які не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

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Кількість жертв нічної атаки росіян на Одесу зросла до чотирьох. Ще одне тіло рятувальники деблокували з-під завалів будинку.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.