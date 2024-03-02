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Нічний терор Одеси: 11 будинків перебувають без опалення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Нічний терор Одеси: 11 будинків перебувають без опалення
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по Одесі
фото: Олег Кіпер/Telegram

11 домівок, школа та дитячий садок залишилися без опалення

Унаслідок влучання ворожого дрона в Одесі пошкоджена тепломережа. Без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

«Служби КП «ТМО» разом із всіма іншими відповідними службами працюють цілодобово. Робимо все можливе, щоб протягом дня підключити до опалення всі обʼєкти, за винятком будинку, в який влучив російський дрон. Там, в спільній взаємодії з управляючою компанією, маємо на меті підключити дві третини будинка, які не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Кількість жертв нічної атаки росіян на Одесу зросла до чотирьох. Ще одне тіло рятувальники  деблокували з-під завалів будинку.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.

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Теги: українці Україна безпілотник окупанти війна Одеса

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