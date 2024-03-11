Кабмін бере новий кредит у ЄС, МЗС викликає посланця Ватикану «на килим». Головне за 11 березня
Україна планує отримати 4,5 млрд євро у березні та 1,5 млрд євро у квітні цього року
Кабінет міністрів позичає у Європейського Союзу 6 млрд. євро, Україна розчарована через висловлювання Папи щодо «білого прапора», стартували переговори щодо відновлення авіаперевезень. «Главком» склав добірку новин 11 березня, щоб ви були в курсі головних подій:
Кабмін бере новий кредит у ЄС
Кабінет міністрів затвердив розпорядження про залучення позики від Європейського Союзу у розмірі 6 млрд. євро. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна в цьому році прагне отримати від Євросоюзу близько 16 млрд євро.
МЗС викликало посланця Ватикану через скандальні заяви Папи Римського
Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну. Як зазначає пресслужба міністерства, під час виклику Кульбокасу повідомили, що «в Україні розчаровані» словами Папи щодо «білого прапора» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з Росією
Україна відкриє низку пунктів пропуску на кордонах із кількома країнами
Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску, що дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону. За словами віцепрем'єра з відновлення – міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, нові КПП мають з'явитися на кордоні з Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею. «Сподіваюся, що з Угорщиною ми незабаром відкриємо додатковий новий пункт пропуску, а існуючий – «Лужанка» – переформатуємо під пропуск порожніх вантажівок, тим самим збільшимо його пропускну здатність», – сказав він.
Україна починає переговори зі США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень
Українська влада офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Наразі зарано говорити про якісь конкретні терміни, але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.
На Вінниччині затримано дружину ексрегіонала, яка шпигувала для ФСБ
Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії. Фігуранткою виявилася дружина колишнього функціонера «Партії регіонів», який до 2015 року очолював місцеву райраду. За вказівкою російської спецслужби вона намагалася виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з'ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об'єктів.
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