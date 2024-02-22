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Експерти визнали конфіскацію заморожених активів РФ законною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Експерти визнали конфіскацію заморожених активів РФ законною
Основна частина російських активів, зокрема Центробанку, зараз заморожена у країнах Європейського Союзу
фото з відкритих джерел

Конфіскація заморожених активів РФ не суперечить міжнародному праву

Група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву. Про це пише Bloomberg.

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії.

Під листом стоять підписи десяти експертів з міжнародного права із Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

Основна частина російських активів, зокрема Центробанку, зараз заморожена у країнах Європейського Союзу. 

Нагадаємо, Євросоюз має юридично обґрунтувати рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Про це заявила перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат. За її словами, це допоможе уникнути можливих ризиків у майбутньому. При цьому Гопінат наголосила, що фонд не братиме участі в обговоренні питань, пов'язаних із вилученням активів РФ.

Як повідомлялося раніше, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України.

Євросоюз дозволив знімати дивіденди із заморожених активів Центробанку Росії для надання допомоги Україні. Згідно з рішенням ради ЄС, цей дозвіл поширюється лише на рахунки, сума коштів яких перевищує €1 млн. Передбачається, що всі кошти, які передаються Україні із заморожених активів, будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення держави.

Читайте також: Заморожені російські активи. Чому так важко передати їх Україні
Теги: росія санкції гроші Європейський союз

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