Столичний метрополітен виставив на продаж два вагони метро

Стартова ціна одного лота становить 483 тисячі гривень

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» виставив на аукціон два вагони метро, у яких закінчився термін експлуатації. Вони були виставлені на продаж у системі публічних закупівель «ProZorro.Продажі». Стартова ціна одного лота становить 483 тис. 165 грн з ПДВ, розмір мінімального кроку підвищення – 4 832 тис.



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Вагон, який виставлено на продаж

Стартова ціна одного лота становить 483 тисячі гривень

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» виставив на аукціон два вагони метро, у яких закінчився термін експлуатації. Вони були виставлені на продаж у системі публічних закупівель «ProZorro.Продажі».

Стартова ціна одного лота становить 483 тис. 165 грн з ПДВ, розмір мінімального кроку підвищення – 4 832 тис. грн.

Відповідно до опису, продається один вагон проміжної моделі 81-714, який був у вжитку (№7269), а також вагон головний моделі 81-717, також який був у вжитку (№9083)

Сам аукціон відбудеться 8 грудня 2017 року, а кінцевий строк подання цінових пропозицій - 7 грудня.