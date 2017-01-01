Столичний метрополітен виставив на продаж два вагони метро
- Вчора, 21:27
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Розсилка
Стартова ціна одного лота становить 483 тисячі гривень
Комунальне підприємство «Київський метрополітен» виставив на аукціон два вагони метро, у яких закінчився термін експлуатації. Вони були виставлені на продаж у системі публічних закупівель «ProZorro.Продажі».
Стартова ціна одного лота становить 483 тис. 165 грн з ПДВ, розмір мінімального кроку підвищення – 4 832 тис. грн.
Відповідно до опису, продається один вагон проміжної моделі 81-714, який був у вжитку (№7269), а також вагон головний моделі 81-717, також який був у вжитку (№9083)
Сам аукціон відбудеться 8 грудня 2017 року, а кінцевий строк подання цінових пропозицій - 7 грудня.
Мріяли мати свій вагон? Ми продаємо цілих два.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 27 ноября 2017 г.
Вони уже відвозили усіх своїх пасажирів (термін експлуації закінчився).
Але з радістю готові перетворитися на метрохаб, де завжди буде потужний WiFi чи кнайпу "Останній жетон".
Вперед, стартапи!https://t.co/6y1HkSWsPh pic.twitter.com/lAy0NqF1kX