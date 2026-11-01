Ощадбанк відзвітував про падіння прибутку та зростання боргів

Частка кредитів із простроченням понад 90 днів зросла до 12%, а їхній обсяг наблизився до 20 млрд грн

Державний Ощадбанк за підсумками третього кварталу 2026 року отримав 583,3 млн грн чистого прибутку. Це у 7,2 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли фінансовий результат становив 4,19 млрд грн. Водночас банк зафіксував збільшення прострочених кредитів на 6,74 млрд грн від початку року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на проміжну фінансову звітність Ощадбанку за дев'ять місяців 2026 року.

За січень–вересень 2026 року чистий прибуток державної фінустанови становив 3,96 млрд грн. За дев'ять місяців 2025 року цей показник сягав 13,88 млрд грн. Отже, за рік прибуток скоротився у 3,5 раза.

Прибуток до оподаткування за третій квартал також зменшився – у чотири рази, із 5,69 млрд грн до 1,42 млрд грн. За підсумками дев'яти місяців він становив 8,49 млрд грн проти 16,9 млрд грн за аналогічний період торік.

Доходи банку скоротилися, витрати зросли

За липень–вересень операційні доходи Ощадбанку зменшилися на 24,1% – до 8,78 млрд грн. Водночас чистий процентний дохід зріс на 3% і становив 8,44 млрд грн. Натомість чистий комісійний дохід скоротився на 12,9% – до 1,8 млрд грн.

Витрати на виплати працівникам збільшилися на 17,8% – до 3,18 млрд грн. Інші адміністративні та операційні витрати зросли на 30,3% і сягнули 3,09 млрд грн.

На фінансовий результат також вплинуло формування резервів під очікувані кредитні збитки. У третьому кварталі банк сформував 933,6 млн грн таких резервів за активами, за якими нараховуються проценти. Для порівняння, за липень–вересень 2025 року Ощадбанк розформував резерви на 1,23 млрд грн.

Ще одним негативним чинником стали операції з фінансовими інструментами, які оцінюються за справедливою вартістю. Збиток за цим напрямком збільшився з 200 млн грн до 900 млн грн.

Прострочені кредити збільшилися на 6,74 млрд грн

Водночас Ощадбанк наростив кредитування клієнтів. Від початку 2026 року загальний обсяг наданих позик збільшився на 13,1% – до 144,98 млрд грн.

Однак разом із кредитним портфелем зросла і проблемна заборгованість. Станом на 30 вересня обсяг кредитів із простроченням понад 90 днів становив 19,78 млрд грн. На початку року таких позик було 13,04 млрд грн. За дев'ять місяців сума збільшилася на 6,74 млрд грн.

Зросла й частка прострочених кредитів у загальному кредитному портфелі до вирахування резервів. Якщо на початку року вона становила 9%, то станом на кінець вересня сягнула 12%.

До слова, за підсумками 2025 року Ощадбанк посів друге місце серед українських банків за обсягом доходів. Тоді його дохід становив 41,68 млрд грн, а чистий прибуток – 16,63 млрд грн. Детальніше про результати банківського сектору читайте в матеріалі «Главкома» про доходи десяти найбільших банків України.