Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Аукціони з продажу брухту мають бути ринковими: «Укрметалургпром» закликав Мінекономіки до зваженого підходу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Аукціони з продажу брухту мають бути ринковими: «Укрметалургпром» закликав Мінекономіки до зваженого підходу
Металурги заявили про готовність активно купувати брухт «Укрзалізниці» на внутрішньому ринку
фото: depositphotos.com

Без винятків для держкомпаній і з ринковими умовами: «Укрметалургпром» закликав Мінекономіки справедливо підійти до відкриття аукціонів з продажу брухту

Об'єднання «Укрметалургпром» звернулося до Міністерства економіки та довкілля з проханням врегулювати механізм продажу металобрухту державних підприємств і забезпечити прозорі та однакові правила для всіх учасників ринку. Зокрема, при запровадженні аукціонів з продажу потрібно не допустити створення виняткових умов для держкомпаній, та сформувати справедливу ринкову ціну лотів. Про це йдеться у листі, адресованому очільнику Мінекономіки Олександру Кравченку.

У зверненні наголошується, що брухт «Укрзалізниці» є важливим джерелом стратегічної сировини для української металургії. У галузі вважають, що максимальні обсяги такого брухту мають реалізовуватися та перероблятися всередині країни, оскільки це забезпечує зайнятість, податкові надходження та виробництво продукції з високою доданою вартістю.

Водночас в «Укрметалургпромі» виступили проти можливого створення окремого механізму експорту брухту для державних компаній, зокрема для «Укрзалізниці» – адже такі винятки можуть створити нерівні умови конкуренції, ризики зловживань і тіньових схем, а також призвести до втрат державного бюджету.

Металурги при цьому заявили про готовність активно купувати брухт «Укрзалізниці» на внутрішньому ринку. За даними «Укрметалургпрому», «Метінвест» та «Інтерпайп» уже зараз готові викуповувати щонайменше 65–70% обсягів, які виставляються на торги, за умови ринкового формування стартової ціни. Після повноцінного відновлення роботи металургійних підприємств ця частка, за оцінкою об’єднання, може зрости до 90–95%.

Також об’єднання пропонує відмовитися від проєктів рішень, які передбачають скасування нульової квоти на експорт брухту для держпідприємств у листопаді–грудні 2026 року та надалі з 2027 року, та затвердити чіткий план реалізації брухту «Укрзалізниці» на 2027 рік саме на внутрішньому ринку.

Принципи можливих аукціонів на експортні квоти також мають бути ринковими – зокрема, стартова ціна має становити не менше €80 за тонну, переконані в УМП. За квоти у 200 тис. тонн це може забезпечити бюджету щонайменше €16 млн.

За розрахунками об’єднання, при нульовій стартовій ціні потенційний надприбуток експортерів може сягнути €22,6 млн, тоді як бюджет не отримає нічого від продажу квоти. При старті €80 за тонну бюджет отримає близько €16 млн, а експорт залишатиметься прибутковим для трейдерів.

У документі окремо наголошується, що правила мають бути однаковими як для приватних, так і для державних компаній.

«Будь-які винятки для держкомпаній це можливості для схем та прямих втрат бюджету. Однакові правила для всіх цей ризик усувають», – йдеться у зверненні.

Раніше у GMK Center заявили, що скасування нульової квоти може повернути старі «сірі» схеми, коли український брухт вивозили до ЄС без мита, переоформлювали і далі відправляли до Туреччини. Фактично це дозволяло обходити експортне мито €180 за тонну. У результаті трейдери заробляли на вивезенні сировини, а бюджет втрачав десятки мільйонів євро. Різниця для держави величезна, адже експорт однієї тонни брухту дає бюджету лише 50–100 грн.

Читайте також:

Теги: бюджет експорт Мінекономіки залізниця металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після зупинки металургії забудовники змушені шукати імпорт і готуватися до нового зростання витрат
Україна переходить від експорту до імпорту сталі
Сьогодні, 13:15
Високі кредитні ставки та скорочення попиту погіршують становище російських промислових підприємств
Російська промисловість уперше за п'ять років пішла на спад
Сьогодні, 12:16
На 2026 рік держава заклала 4 млрд грн на фільми, просвітницькі телепередачі у рамках «Тисячовесни»
Від «Піксель-кухні Грубича» – до бесід про порнографію. Держава почала фінансувати проєкти «Тисячовесни» Культурний фронт
Вчора, 20:00
Підприємства не мають достатніх фінансових ресурсів, щоб своєчасно розраховуватися зі співробітниками
У Росії зросли борги із зарплат і кількість дефолтів – розвідка
Вчора, 03:39
Сергій Яцкоборовський щодня витрачав напродукти по 100 грн
На їжу – лише 100 грн у день. Чим закінчився тижневий експеримент українського блогера
24 жовтня, 20:15
Генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков
ЄС обмежував дешеву сталь із Китаю, але під ті самі правила потрапила і Україна – СЕО «Метінвесту»
21 жовтня, 16:02
Байрактар заявив, що угода між США та Росією про постачання дизельного пального є важливою з погляду енергетичної безпеки Туреччини
Туреччина отримає частину дизеля від угоди РФ із Трампом
18 жовтня, 19:26
Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії – The New York Times
Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії – The New York Times
14 жовтня, 13:29
Росія зупиняє українську металургію ударами, а ЄС обмежує експорт: СЕО «Метінвесту» – про парадокс підтримки союзників
Росія зупиняє українську металургію ударами, а ЄС обмежує експорт: СЕО «Метінвесту» – про парадокс підтримки союзників
13 жовтня, 12:19

Економіка

Аукціони з продажу брухту мають бути ринковими: «Укрметалургпром» закликав Мінекономіки до зваженого підходу
Аукціони з продажу брухту мають бути ринковими: «Укрметалургпром» закликав Мінекономіки до зваженого підходу
Україна переходить від експорту до імпорту сталі
Україна переходить від експорту до імпорту сталі
Граничні ціни на ринку електроенергії можуть заблокувати частину імпорту під час зимового дефіциту – Центр Разумкова
Граничні ціни на ринку електроенергії можуть заблокувати частину імпорту під час зимового дефіциту – Центр Разумкова
Ощадбанк відзвітував про падіння прибутку та зростання боргів
Ощадбанк відзвітував про падіння прибутку та зростання боргів
Ціни в сусідніх країнах зростають: прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії – експертка
Ціни в сусідніх країнах зростають: прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії – експертка
Без вирішення проблеми боргів Україна не зможе інтегруватися в енергоринок ЄС – УАВЕ
Без вирішення проблеми боргів Україна не зможе інтегруватися в енергоринок ЄС – УАВЕ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
157K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
117K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
70K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua