Стрес-тестування банків завершиться до 10 серпня

Стрес-тестування визначених 25 банків, в рамках щорічної оцінки стійкості банків, вже розпочато

Стрес-тестування банків має завершитись до 10 серпня 2018 року. Про це повідомили в Національному банку у відповідь на запит УНН. «Стрес-тестування визначених 25 банків, в рамках щорічної оцінки стійкості банків, вже розпочато і буде проведено у строки, затверджені постановою правління № 141. Відповідно, воно



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Стрес-тестування визначених 25 банків, в рамках щорічної оцінки стійкості банків, вже розпочато

Стрес-тестування банків має завершитись до 10 серпня 2018 року. Про це повідомили в Національному банку у відповідь на запит УНН.

«Стрес-тестування визначених 25 банків, в рамках щорічної оцінки стійкості банків, вже розпочато і буде проведено у строки, затверджені постановою правління № 141. Відповідно, воно має бути завершено до 10 серпня», — сказано у повідомленні.

У НБУ додали, що до цього часу банкам, яким за підсумками трьох етапів оцінки знадобиться докапіталізація, НБУ надішле вимогу про складання програми капіталізації та/або розроблення заходів для підтримки або відновлення рівня достатності капіталу.

Регулятор нагадав, що щорічна оцінка стійкості банків передбачає два етапи для всіх банків та додатковий, третій етап для 25 банків, на які сукупно припадає 93% активів банківського сектору: