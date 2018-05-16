Суд дозволив Рожковій повернутися до роботи в Нацбанку

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Заступник голови НБУ Катерина Рожкова

Катерина Рожкова 13 травня повернулася з відпустки

Апеляційний суд Києва 15 травня задовольнив скаргу Національного банку і скасував ухвалу Дарницького райсуду Києва від 26 грудня 2017 року про обмеження повноважень заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу НБУ.

Відзначається, що попереднє засідання суду 10 травня було зірвано через повідомлення про мінування.

Перед засіданням у вівторок також надходило повідомлення про мінування будівлі суду. Воно, як і в минулий раз, виявилося хибним, але в цей раз не перешкоджало розгляду апеляції.

За інформацією видання, Катерина Рожкова 13 травня повернулася з відпустки, в якій вона перебувала з 27 квітня, тому рішення апеляційного суду повертає їй «право підпису» під документами НБУ.

Нагадаємо, ввечері 24 квітня з'явилася інформація, що Дарницький районний суд відсторонив від посади заступника НБУ Катерину Рожкову за позовом депутата Ігора Луценка. Після чого Національний банк оскаржив ухвалу суду про відсторонення заступниці голови НБУ в апеляційному порядку.

До слова, у квітні з НБУ звільнився головний експерт по нагляду за банками.