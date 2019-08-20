Суд Фінляндії дозволив будувати «Північний потік-2»



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Будівництво газопроводу «Північний потік-2»

Маршрут «Північного потоку-2» повинен проходити через води Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини

Вищий адміністративний суд Фінляндії дозволив російському проєкту «Північний потік-2» провести дві труби газопроводу територією економічної зони країни.

Про це повідомляє Yle.

«Вищий адміністративний суд залишив чинним рішення Регіонального управління органів державної влади Південної Фінляндії, згідно з яким російський проєкт Nord Stream 2 може провести дві труби газопроводу територією економічної зони Фінляндії», - йдеться у повідомленні.

По трубах передбачається перекачування газу з Росії до центральної Європи. З них по території Фінляндії буде проведено 374 кілометри.

Повідомляється, що зареєстрована в Польщі екологічна організація Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апеляцію на рішення Регіонального управління органів державної влади в адміністративний суд міста Вааса, який, у свою чергу, відмовився її розглядати. Причина відмови полягає в тому, що суд підрахував територіальну діяльність екологічної організації, яка не поширюється на економічну зону Фінляндії.

Вищий адміністративний суд негайно розглянув апеляцію. Згідно з висновком суду, процедура оцінки впливу будівництва газопроводу на довкілля, що стосується економічної зони Фінляндії, була проведена відповідно до міжнародних угод.

Зазначимо, що маршрут «Північного потоку-2» повинен проходити через води Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Раніше повідомлялося, що через відсутність дозволів від Данії будівництво газопроводу «Північний потік-2» може затриматися.

Нагадаємо, що «Північний потік 2» - проект магістрального газопроводу з Росії у Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 кілометрів. Проект є другою гілкою «Північного потоку», націленого на постачання російського газу до ЄС в обхід України та східних держав-членів Євросоюзу.

Перша гілка (Nord Stream-1) функціонує від 2011-2012 років. Друга гілка мала дозволити Газпрому постачати російський газ до ЄС без використання української газотранспортної системи, проте російська енергетична компанія зіткнулася з труднощами щодо побудови «Північного потоку-2», тому майбутнє транзиту газу до ЄС невизначене.