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    Економіка та фінанси

    Суд закрив справу про банкрутство «Центренерго»

    документ
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    <p>Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення</p> - Суд закрив справу про банкрутство «Центренерго»

    Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення

    Провадження про банкрутство «Центренерго» було відкрито в лютому 2004 року й тривало 15 років

    Господарський суд міста Києва закрив справу про банкрутство ПАТ «Центренерго». Відповідне рішення було прийнято 19 серпня, пише «Рбк-Україна» з посиланням на документ.

    «Керуючись п. 4-3 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом», Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити клопотання Фонду державного майна України та закрити провадження у справі про банкрутство ПАТ «Центренерго», - йдеться в рішенні суду.

    Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення.

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    Як відомо, провадження про банкрутство «Центренерго» було відкрито в лютому 2004 року й тривало 15 років.

    До слова, СБУ просять перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством «Центренерго» вугілля з ОРДЛО.

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