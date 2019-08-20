Суд закрив справу про банкрутство «Центренерго» документ



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Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення

Провадження про банкрутство «Центренерго» було відкрито в лютому 2004 року й тривало 15 років

Господарський суд міста Києва закрив справу про банкрутство ПАТ «Центренерго». Відповідне рішення було прийнято 19 серпня, пише «Рбк-Україна» з посиланням на документ.

«Керуючись п. 4-3 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом», Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити клопотання Фонду державного майна України та закрити провадження у справі про банкрутство ПАТ «Центренерго», - йдеться в рішенні суду.

Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення.

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Як відомо, провадження про банкрутство «Центренерго» було відкрито в лютому 2004 року й тривало 15 років.

До слова, СБУ просять перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством «Центренерго» вугілля з ОРДЛО.