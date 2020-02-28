Світова економіка через коронавірус вже втратила понад $5 трильйонів



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Коронавірус має дуже сильний вплив на світову економіку

У четвер акції компаній на Уолл-стріт впали на 4,4% - це найбільше падінням з серпня 2011 року

Через спалах коронавірусу у світі вартість акцій компаній на фондових ринках впала на п'ять трильйонів доларів США.

Про це повідомляє NBC News.

«Паніка щодо коронавірусу призвела до втрат на світових фондових ринках, які зазнали найгірший тиждень зі світової фінансової кризи 2008 року. Вартість акцій впала на п'ять трильйонів доларів США», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє NBC News, основні фондові ринки в Європі впали на 2-3 відсотки.

У цілях безпеки зниження ставки призвело до зниження прибутковості державних облігацій США до нових рекордних мінімумів.

Світовий індекс MSCI, який відстежує майже 50 країн, впав на понад один відсоток після відкриття бірж у Європі та майже на 10% за минулий тиждень, що є найгіршим показником з жовтня 2008 року.

Більш того, тільки в четвер акції компаній на Уолл-стріт впали на 4,4% - найбільше падінням з серпня 2011 року.

Очікується, що вже у березні Федеральна резервна система США знизить відсоткову ставку, а інші ключові центральні банки послідують для того, аби “підлатати” світову економіку й уникнути глобальної рецесії.

Станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Як стало відомо у п'ятницю, Міжнародний автосалон, який повинен був пройти в Женеві 5-15 березня, скасований за розпорядженням влади Швейцарії через поширення коронавірусу нового типу.

Напередодні Главком повідомляв, що коронавірус наніс збитків світовому туризму у $22 млрд.

Крім того, у Японії заговорили про можливе скасування Олімпіади-2020 через коронавірус.

Також пісенний конкурс Євробачення-2020, який має відбутися в травні в нідерландському Роттердамі, можуть перенести в разі збільшення епідемії коронавіруса.

Зазначимо, у Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу.

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