Євробачення у Нідерландах можуть перенести через коронавірус



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У Європейській мовній спілці повідомили, що стежать за ситуацією

Пісенний конкурс Євробачення-2020, який має відбутися в травні в нідерландському Роттердамі, можуть перенести в разі збільшення епідемії коронавіруса. Про це повідомив нідерландський вірусолог Аб Остерхау, передає RTL.

За його словами, незважаючи на те, що в країні на даний момент не зафіксували випадків коронавіруса, швидше за все Нідерландам також доведеться зіткнутися з захворюванням. «Потрібно розглядати і таке, що конкурс може не відбутися. Проте все залежить від того, наскільки сильною буде епідемія коронавіруса безпосередньо перед Євробаченням. Але на даний момент все виглядає не дуже обнадійливо з-за різних місць, де вірус зараз з'являється», - сказав Остерхау.

При цьому в Європейській мовній спілці (EBU), який є організатором Євробачення, повідомили, що стежать за ситуацією і у разі потреби будуть розглядати запасні варіанти проведення конкурсу.

«Ми дотримуємося рекомендацій Нідерландського національного інституту громадського здоров'я та навколишнього середовища. Якщо вони скажуть, що є конкретна загроза, то ми приймемо міри. Зараз занадто рано про це говорити», - повідомили в EBU.

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Як повідомлялося, напередодні на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

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