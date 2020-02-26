  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Євробачення у Нідерландах можуть перенести через коронавірус

    • Розсилка
    Євробачення у Нідерландах можуть перенести через коронавірус

    У Європейській мовній спілці повідомили, що стежать за ситуацією

    Пісенний конкурс Євробачення-2020, який має відбутися в травні в нідерландському Роттердамі, можуть перенести в разі збільшення епідемії коронавіруса. Про це повідомив нідерландський вірусолог Аб Остерхау, передає RTL.

    За його словами, незважаючи на те, що в країні на даний момент не зафіксували випадків коронавіруса, швидше за все Нідерландам також доведеться зіткнутися з захворюванням. «Потрібно розглядати і таке, що конкурс може не відбутися. Проте все залежить від того, наскільки сильною буде епідемія коронавіруса безпосередньо перед Євробаченням. Але на даний момент все виглядає не дуже обнадійливо з-за різних місць, де вірус зараз з'являється», - сказав Остерхау.

    При цьому в Європейській мовній спілці (EBU), який є організатором Євробачення, повідомили, що стежать за ситуацією і у разі потреби будуть розглядати запасні варіанти проведення конкурсу.

    «Ми дотримуємося рекомендацій Нідерландського національного інституту громадського здоров'я та навколишнього середовища. Якщо вони скажуть, що є конкретна загроза, то ми приймемо міри. Зараз занадто рано про це говорити», - повідомили в EBU.

    Зазначимо, у Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу.

    Раніше Главком писав, що Міжнародний олімпійський комітет не виключає можливість скасування Олімпіади в Токіо за коронавіруса в Японії. У організаторів є три місяці, щоб визначитися з безпекою Ігор.

    Як повідомлялося, напередодні на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

    25 лютого Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

    Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

    Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції
    Євробачення здоров'я Європа конкурс Нідерланди хвороби епідемія вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ