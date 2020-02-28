Женевський автосалон скасували через коронавірус



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90-й Женевський міжнародний автосалон не відбудеться

Вперше з 1947 року не відбудеться щорічний автосалон у Женеві

Міжнародний автосалон, який мав відбутися в Женеві 5–15 березня, скасовано за розпорядженням влади Швейцарії через поширення коронавірусу нового типу. Про це повідомляється в п’ятницю на сайті автосалону.

«90-й Женевський міжнародний салон, який мав відбутися з 5 по 15 березня 2020 року, остаточно скасований. Це рішення Федеральної ради від 28 лютого», – йдеться на сайті.

Організатори пишуть: «Ми шкодуємо, але здоров'я усіх учасників – це наш головний пріоритет. Це форс-мажор та величезні збитки для виробників, які вклали великі кошти у свою присутність у Женеві».

«Однак ми переконані, що вони зрозуміють це рішення», – сказав Моріс Турреттіні, голова правління Фонду. – Ми хотіли б щиро подякувати всім, хто брав участь в організації GIMS 2020 року».

Придбані квитки на подію будуть повернені.

Раніше 28 лютого уряд Швейцарії запровадив заборону на проведення масових заходів із кількістю учасників понад 1000 осіб.

Варто зазначити, що це перше скасування Женевського автосалону більш ніж за 70 років. Із 1947 року захід проводився щорічно.

25 лютого Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Раніше організатори Пекінського автосалону оголосили про перенесення термінів його проведення через загрозу поширення нового коронавірусу. Також у Китаї скасували церемонію початку зворотного відліку до Олімпіади-2022.

Крім того, у Японії заговорили про можливе скасування Олімпіади-2020 через коронавірус.

Також пісенний конкурс Євробачення-2020, який має відбутися в травні в нідерландському Роттердамі, можуть перенести в разі збільшення епідемії коронавіруса.

Зазначимо, у Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу.

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