Яким буде тариф на електроенергію з 1 липня. Уряд ухвалив рішення

Міненерго відтермінувало до 1 серпня підвищення тарифів на електроенергію

Міненерго ініціювало продовження до 1 серпня терміну дії нині чинного механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії). Про це 25 червня повідомив пресцентр Міненерго.

Отже, для населення тариф поки що залишиться 1,68 грн за кВт⋅год, що приблизно вдвічі нижче реальних ринкових цін на електричну енергію для промисловості. В разі скасування механізму ПСО, ціна на електроенергію для населення відразу ж зрівнялася б ціною для промисловості, тобто відразу зросла б майже вдвічі – до 3,5 грн за кВт·год. До прикладу, у разі споживання 500 кВт·год на місяць сума в платіжці збільшилася б з 840 до 1750 грн. Для більшості населення України така сума просто непідйомна. До відома: населення - це один з найпотужніших споживачів – споживає майже 40% від загального обсягу виробленої електроенергії.

Стримувати тарифи для населення й надалі будуть компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» за раніше визначеною схемою, тому що після запуску нової моделі енергоринку Кабінет міністрів призначив їх виконавцями механізму ПСО. Але занадто несправедлива урядова політика по відношенню до цих компаній, а також маніпуляції спритних ділків з цінами на енергоринку спричинили різке погіршення фінансового стану компаній-учасників ПСО.

До прикладу, щоб утримати від зростання тариф для населення, уряд зобов’язав «Енергоатом» продавати половину виробленої електроенергії за одну копійку за кВт⋅год, тобто в десятки разів нижче собівартості! А другу половину уряд дозволив продавати на ринку за прямими договорами з промисловими споживачами – зазвичай це найпотужніші промислові підприємства держави. Але ця модель не забезпечила збалансування фінансового стану колись однієї з найприбутковіших компаній України, а навпаки загнала виробника електроенергію в страшенні борги – в квітні вони сягнули астрономічної суми – майже 23 млрд грн, з яких понад 7 млрд грн – це борги, що виникли через задіяний механізм ПСО.

Міненерго вважає неприйнятною чинну модель енергоринку, адже якщо тариф для населення й надалі стримувати від зростання, збитки «Енергоатома» й надалі збільшуватимуться на мільярди гривень. Тому уряд вирішив поступово приводити вартість електроенергії для населення до ринкового рівня. Робити це планується за рахунок поетапної зміни моделі із застосуванням механізму ПСО, тобто ціни на електроенергію для населення й надалі регулюватиме уряд.

Але розрахунки для запровадження такої моделі затягнулися, тому й відтермінували її запровадження до 1 серпня. Як повідомляють у Міненерго, «ситуація, що склалась на ринку електроенергії у травні-червні, повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО».

Дійсно, як можна прогнозувати ситуацію на ринку, якщо там «схематоз» править бал – щомісяця спритні ділки продають - через застосування різних сегментів ринку - на сотні мільйонів гривень неіснуючу електроенергію, тобто торгують «повітрям»? Прийшовши 29 квітня на посаду міністра енергетики, Герман Галущенко згодом закликав керівництво державного Регулятора (НКРЕКП)

невідкладно вжити заходів для припинення махінацій на енергетичному ринку. Але тоді Регулятор проігнорував напрацьовані проекти рішень, які нібито унеможливили б подальші спекуляції і корупційні схеми.

Тариф зросте до понад 3 грн за кВт⋅год

Тепер Міненерго стверджує, що «частина заходів Регулятором вже здійснена. Очікуємо на ухвалення найближчим часом наступних рішень, що допоможуть стабілізувати ринок. Вже у першій половині липня розраховуємо побачити позитивні результати. Це створить умови для можливості використання об’єктивних даних для належного обрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту» - повідомили в Міненерго. Чи дійсно це так, покаже час.

Нову модель міністр енергетики Герман Галущенко обіцяв презентувати наприкінці червня, але не судилося. Уряд обіцяє запровадити таку модель, де нібито будуть збалансовані інтереси всіх учасників енергоринку, але з урахуванням мінімального негативного впливу на бюджети домогосподарств – їх загальна кількість в Україні майже 16 млн сімей.

З власних джерел «Главкома» відомо, що нині в уряді обговорюють проект ПСО, який передбачає розподіл споживачів на 4 категорії: тих, хто споживає до 100 кВт⋅год, далі – від 100 кВт⋅год до 300 кВт⋅год, потім – від 300 кВт⋅год до 500 кВт⋅год, а також тих, хто споживає понад 500 кВт⋅год. Залежно від обсягів споживання зростатиме й тариф до приблизно 3,5 грн за кВт⋅год.

«Главком» писав, що за різними оцінками, для тих сімей, які використовують багато струму, ціна може збільшитися з 1,68 до 2,5 грн за кВт·год. Логіка такого рішення така: багаті сім'ї, у яких багато електроприладів, повинні платити за реальною вартістю. Варто відзначити, що логіка хибна, адже якщо в помешканні живе сім’я з 4-5 осіб, і там встановлений електричний бойлер для обігріву води, то місячні обсяги перевищать 500 кВт·год. Далі – якщо помешкання опалюється електричним котлом, то встановлений державним Регулятором місячний ліміт споживання – 3000 кВт·год. Платити за цей ліміт дозволено з урахуванням знижувальних нічних коефіцієнтів, якщо вмикати котел лише вночі. Яким буде тариф для таких споживачів, поки що не відомо.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що бідних українців будуть захищати: ті, хто витрачає до 100 кВт·год на місяць, платитимуть менше. «Ми виокремлюємо населення, яке споживає до 100 кВт. На сьогодні це близько 41% споживачів із 16,9 млн домогосподарств. Проєкт нового ПСО передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу», – наголосив Галущенко.

Міненерго спільно з НКРЕКП повинні удосконалити сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО. Тому зростання ціни на електроенергію – до понад 3 грн за кВт⋅годину – це питання часу.

Нагадаємо 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф для населення (0,9 грн за кВт⋅год) на перші 100 кВт⋅год спожитої електроенергії. Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня 2020 року, в результаті вже з першої кВт⋅години українці почали сплачувати 1,68 грн – такий тариф мав діяти до 31 березня 2021 року. Але наприкінці березня Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні – 1,68 гривень за кВт⋅годину, потім знову продовжив таку ж ціну на травень-червень, а тепер – ще й на липень.

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