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    Тариф на електроенергію знову піднімуть: в уряді готове рішення

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    Вартість електроенергії може збільшитися до 3,4-3,45 грн за кіловат - Тариф на електроенергію знову піднімуть: в уряді готове рішення
    Вартість електроенергії може збільшитися до 3,4-3,45 грн за кіловат

    Тарифи на електроенергію можуть підняти вже з другого півріччя

    В Україні вартість електроенергії може збільшитися до 3,4-3,45 грн за кіловат-годину уже влітку. Раніше в уряді розглядали можливість підвищити тариф у травні, але потім рішення переглянули.

    Зараз собівартість «струму» становить понад 3 грн за кВт год, водночас українці платять всього лише 1,68 грн. МВФ наполягає на тому, щоб досягти балансу на ринку. Крім того, в чинній моделі через низьку ціну витрати на генерацію струму компенсувати не можуть, пише «Обозреватель».

    Ймовірно, тарифи виростуть з липня, але тільки для тих, хто споживає понад 300 кВт год або навіть 500 кВт год на місяць.

    За рахунок чергового підвищення, на думку глави департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, уряд спробує перекласти борги перед інвесторами в «зелену» енергетику на населення. Адже заборгованість перед виробниками все ще залишається на високому рівні.

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    Теги: тарифи електроенергія уряд
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