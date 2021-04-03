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    Економіка та фінанси

    Ціни на картоплю значно змінилися: що відбувається на ринках і в супермаркетах

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    Вартість картоплі коливається від 7 до 11 грн/кг - Ціни на картоплю значно змінилися: що відбувається на ринках і в супермаркетах
    Вартість картоплі коливається від 7 до 11 грн/кг

    Вартість картоплі в супермаркетах і оптових ринках зменьшилась

    Завдяки збільшенню імпорту картоплі з Польщі та країн Балтії ціни на картоплю навесні поводяться зовсім нетипово – знижуються. Це зафіксували як на гуртових ринках, так і в супермаркетах.

    Про це свідчить моніторинг AgroTimes.

    Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – львівському «Шуварі» ціна картоплі знизилася з 7.20 до 6.80 грн/кг.

    На найбільшому гуртовому ринку півдня України – «Неждана», що в селі Великі Копані на Херсонщині, картопля подешевшала з 9-12 грн/кг до 8-11 грн/кг.

    На гуртовому ринку Одеси «Початок» ціна на картоплю залишилася незмінною – 8-10 грн/кг. Але від середини березня зменшилася на 1 грн/кг.

    В мережаж столичних супермаркетів «Ашан», «Фуршет», «Метро» і «Новус» за місяць середні ціни на картоплю знизилися на 74 коп./кг – до 11.17 грн/кг.

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    Теги: економіка ціни овочі
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