  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Разумков прокоментував ймовірність запровадження надзвичайного стану

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Спікер Ради Дмитро Разумков зауважив, що пропозиції щодо запровадження надзвичайного стану мають виходити від уряду - Разумков прокоментував ймовірність запровадження надзвичайного стану
    Спікер Ради Дмитро Разумков зауважив, що пропозиції щодо запровадження надзвичайного стану мають виходити від уряду

    Фото: Главком

    Парламент у разі необхідності готовий робити залежні від нього кроки

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі не надходило пропозицій від президента чи уряду щодо введення надзвичайного стану в Україні через ситуацію з Covid-19.

    Про це він повідомив ефірі каналу «Наш».

    Відповідаючи на запитання щодо можливості введення комендантської години в Києві чи у регіонах України, та чи обговорюється можливість запровадження надзвичайного стану у зв'язку з карантинними обмеженнями, спікер зауважив, що відповідні пропозиції мають виходити від уряду.

    «Повертаючись до запитання про надзвичайний стан. Якщо будуть надані пропозиції... В даному випадку вони навіть не від РНБО повинні лунати, якщо я не помиляюся, згідно із законом, від Кабінету міністрів України, тому що це епідемічна ситуація. Після цього вони розглядаються президентом, президент видає указ. І протягом двох діб, як показує практика, це відбувається швидше, парламент повинен зібратися і проголосувати за цей указ в стінах Верховної Ради», – пояснив Разумков.

    Водночас він наголосив, що «виходячи з сьогоднішньої ситуації, поки що відповідної інформації ні від президента України, ні від Кабінету міністрів не надходило»

    Разумков додав, що парламент у разі необхідності готовий робити залежні від нього кроки.

    Раніше Степанов пояснив, чи буде комендантська година в Україні через Covid-19.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив 31 квітня, що столиця запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

    Після цього у ЗМІ з’явилась інформація про те, що в Києві можуть ввести комендантську годину з 22:00. Таке рішення нібито може прийняти Рада, розглянувши його на наступному тижні.

    Натомість очільник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан завив, що питання щодо запровадження комендантської години має прийматись виключно на рівні Кабінету Міністрів.

    Теги: Кабмін Верховна Рада надзвичайний стан Україна карантин уряд Дмитро Разумков парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies