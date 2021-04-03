Разумков прокоментував ймовірність запровадження надзвичайного стану

Парламент у разі необхідності готовий робити залежні від нього кроки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі не надходило пропозицій від президента чи уряду щодо введення надзвичайного стану в Україні через ситуацію з Covid-19.

Про це він повідомив ефірі каналу «Наш».

Відповідаючи на запитання щодо можливості введення комендантської години в Києві чи у регіонах України, та чи обговорюється можливість запровадження надзвичайного стану у зв'язку з карантинними обмеженнями, спікер зауважив, що відповідні пропозиції мають виходити від уряду.

«Повертаючись до запитання про надзвичайний стан. Якщо будуть надані пропозиції... В даному випадку вони навіть не від РНБО повинні лунати, якщо я не помиляюся, згідно із законом, від Кабінету міністрів України, тому що це епідемічна ситуація. Після цього вони розглядаються президентом, президент видає указ. І протягом двох діб, як показує практика, це відбувається швидше, парламент повинен зібратися і проголосувати за цей указ в стінах Верховної Ради», – пояснив Разумков.

Водночас він наголосив, що «виходячи з сьогоднішньої ситуації, поки що відповідної інформації ні від президента України, ні від Кабінету міністрів не надходило»

Разумков додав, що парламент у разі необхідності готовий робити залежні від нього кроки.

Раніше Степанов пояснив, чи буде комендантська година в Україні через Covid-19.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив 31 квітня, що столиця запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.

Після цього у ЗМІ з’явилась інформація про те, що в Києві можуть ввести комендантську годину з 22:00. Таке рішення нібито може прийняти Рада, розглянувши його на наступному тижні.

Натомість очільник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан завив, що питання щодо запровадження комендантської години має прийматись виключно на рівні Кабінету Міністрів.