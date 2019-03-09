Тимошенко назвала ціну на газ для населення після виборів



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Лідер «Батьківщини» обіцяє газ по 3,5 грн за кубометр

Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко заявила, що новий президент одразу після виборів знизить щонайменше вдвічі ціну на газ для населення, змінить склад НКРЕКП і наведе лад у тарифах. Про це вона сказала під час програми «Головна тема. Вибір» на телеканалі «Україна».

«Видобути газ, транспортувати до людей, заплатити податки і додати 30% рентабельності – це 3 грн 50 коп. за кубометр газу. Сьогодні українцям виставляють 8 грн 55 коп. за кубометр. Це нечесно, глибоко корупційно й абсурдно з економічної точки зору», – пояснила Тимошенко.

Вона додала, що зараз «у ціну газу закладено і заробітну плату голови НАК «Нафтогаз», яка складає 2 мільйони грн в місяць», і відкати та корупційні націнки.

Лідер «Батьківщини» наполягає: треба притягнути до кримінальної відповідальності всіх корупціонерів, які очолюють газову галузь. А також – демонополізувати імпорт газу, встановити чесні правила у сфері його видобутку та спрямувати українське паливо винятково на потреби населення.

Тимошенко переконана: беззаперечним аргументом для зниження тарифів є рішення Окружного адміністративного суду, який визнав: Постанова уряду №315, якою у 2016 році було підвищено ціну на газ, є незаконною і необґрунтованою.

«Це перший крок, це основа для того, щоб після президентських виборів, не втративши жодного дня, просто скасувати всі ці нечесні речі і поставити єдину реальну правильну ціну на газ, яка буде удвічі нижчою», – заявила Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» також нагадала що у собівартості тепла – 85% вартості природнього газу, у вартості гарячої води – 75%. Тож коли знизиться ціна на газ удвічі, зменшиться і тариф на тепло, і на гарячу воду.

«Новий президент, який має законне право формувати НКРЕКП, звільнить усіх членів цієї комісії, які є корупціонерами і бізнесменами і які виконують незаконні вказівки сьогоднішнього глави держави», – упевнена Тимошенко.

Сьогодні, за її словами, країна у такому стані колапсу і хаосу, що вже немає часу на будь-які експерименти.

«У нас залишилося більше 20 днів до завершення життя цієї влади. І я думаю, що вся країна з великим задоволенням відправить її в небуття», – підсумувала Тимошенко.