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    Економіка та фінанси

    Тимошенко вимагає покарання за незаконне підвищення цін на газ

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    Тимошенко вимагає покарання за незаконне підвищення цін на газ

    Тимошенко заявила, що Зеленський повинен розібратися, чому українцям продають газ за космічними цінами

    Президент Володимир Зеленський повинен негайно розібратися з ціною на газ в Україні.

    Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, трансляцію вів телеканал Newsone.

    За її словами, ціна на газ в Україні була завищена. Більш того, за словами політика, зараз у президента Володимира Зеленського є всі інструменти для того, щоб знизити ціну на газ для населення.

    «По-перше, Зеленський повинен розібратися в ціні на український газ. Я не кажу навіть про той газ, який ми веземо з імпорту. По-друге, президент повинен розібратися, чому українцям продають газ за космічними цінами. Зеленський повинен знайти винних через силові структури», - заявила Тимошенко.

    Вона також підкреслила, що у Зеленського залишилося занадто мало часу на все це.

    «Все це потрібно показати людям. Президент повинен здати цей великий іспит і показати українцям, що він готовий встати на їх сторону, а не олігархічної системи, як це було раніше», - вважає політик.

    Юлія Тимошенко газ президент
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