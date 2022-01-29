«Тисяча Зеленського» не надто допоможе бізнесу – Європейська бізнес-асоціація

«єПідримка – це хороший жест», – виконавча директорка ЄБА

Виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев’янко не вважає, що державна програма «єПідтримка» суттєвим чином підтримає вітчизняний бізнес, адже тисяча гривень, яка зараховується на віртуальну картку громадянам в якості заохочення за зроблене щеплення і може бути витрачена на певні товари та послуги, не є достатньою сумою для досягнення цієї мети. Таку думку експертка висловила в інтерв’ю «Главкому».

«Коли я дізналася про деталі цього підходу, він мені здався розумним. Чи допоможе це бізнесу? Навряд, бо розмір підтримки є недостатньо серйозним. Але це – хороший жест», – вважає Ганна Дерев’янко.

Експертка окремо зазначила, що Європейській бізнес-асоціації наразі вдається вибудовувати діалог із державою та надавати чинній владі певні поради і рекомендації щодо впровадження нововведень у законодавстві, податковій полтиці, роботі із залученням інвестицій тощо.

«Якщо чесно, то діалог достатньо непростий. Зараз стало набагато складніше будувати конструктивний діалог із владою, та все ж минулого року ми передали приблизно 380 колективних ініціатив і майже 70% було вирішено на користь бізнесу. Тобто нас слухають. Іноді для цього доводиться звертатися по допомогу до преси, бо часто просто листи до влади не спрацьовують», – наголосила експертка.

Раніше повідомлялося, що українці віком від 60 років за два дні купили ліків на понад 6,5 млн грн виплат за вакцинацію.

Також раніше повідомлялося, що уряд дозволив Мінцифри блокувати платежі за програмою «єПідтримка».

Нагадаємо, за аналогією з державною програмою «єПідтримка» в Україні невдовзі можуть почати діяти програми «єІпотека» та «єСубсидія».

Також відомо, що станом на початок січня українці за програмою «єПідтримка» придбали 326 тис. залізничних квитків, на які загалом було витрачено 131 млн «ковідних» гривень.