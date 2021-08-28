Мінреінтеграції представило пріоритетні напрямки розвитку окупованих територій

Стратегія економічного розвитку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей націлена насамперед на підтримку малого та середнього бізнесу

Перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський під час презентації стратегії для президентів системи торгово-промислової палати України з різних регіонів країни, розповів про пріоритети розвитку тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Сама стратегія охоплює всі сфери життєдіяльності і місцевого господарства. І звісно вона направлена на бізнес, який буде впроваджувати свої інвестиційні проєкти в цих регіонах. Однак цей документ націлений не виключно на великий бізнес, а ще й на те, щоб розвивати малий та середній бізнес також. Крім того, стратегія розроблена не лише для іноземних інвестицій, але й для потенційних внутрішніх інвесторів та підприємців», – зазначив Замлинський.

Заступник міністра також розповів про те, що важливим аспектом впровадження стратегії у Донецькій та Луганській областях стане так звана «служба інвестора».

«Ще один момент – сприяння інвесторам – так звана «служба інвестора». Це наближення урядових різноманітних організацій, які сприяють чи залученню інвестицій, чи розширенню експортного потенціалу України, безпосередньо відкриття філій, наприклад експортного кредитного агентства, чи офісу UkraineInvest проєктів. Також запровадження торгових місій, які ми будемо організовувати разом з торгово-промисловою палатою та нашими партнерами з Мінекономіки для того, щоб предметно говорити з тими чи іншими потенційними інвесторами», – сказав Замлинський.

«Саме тому хочу закликати всіх керівників регіональних представництв на регіональному рівні провести презентацію ініціатив стратегії. Ми, своєю чергою, готові до вас приїхати і з вашими членами торгово-промислової палати на місцях детально роз’яснити, показати та залучати до відповідної співпраці», – додав він.

Замлинський також зауважив, що стратегія буде офіційно оприлюднена на Урядовому сайті вже найближчими днями.

Нагадаємо, раніше уряд зареєстрував у Верховній раді законопроєкт «Про державну політику перехідного режиму». Документ потрібен, щоб уніфікувати підходи до тимчасово окупованих територій, реінтегрувати їхніх жителів і сприяти подоланню наслідків російської агресії.

У законопроєкті подається визначення таких понять, як перехідний та конфліктний періоди, постконфліктний період, перехідна юстиція, стійкий мир тощо.

Наприклад, тимчасова окупація – це дії країни-агресора, спрямовані на встановлення контролю над частиною території України окупаційними силами. Датою тимчасової окупації українських територій вважається 20 лютого 2014 року. Дата деокупації є днем завершення конфліктного і початку постконфліктного періоду. Дату відновлення територіальної цілісності України встановлює президент.